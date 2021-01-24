كيكلاب تستعد للتوسع في مناطق جديدة وخلق فرص للرعايات في 2021

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت كيكلاب للتراخيص ومساحات العمل - المملوكة من قبل حكومة دبي – عملياتها في فبراير 2020. وقد أسهمت خلال هذه المدة القصيرة في تنمية مشهد ريادة الأعمال من خلال شراكات ناجحة ومبادرات خلاقة.

عبرت كيكلاب عام 2020 المتقلب بسلاسة، وأطلقت مجموعة من المبادرات لدعم رواد الأعمال في دبي والمنطقة. في مايو الماضي وخلال فترة العمل من المنزل، أعلنت كيكلاب عن خدمة الترخيص افتراضياً عبر الإنترنت، وأتبعتها بخدمة واتساب، لتتيح لعملائها تسجيل الرخص التجارية عن بعد باستخدام هواتفهم الذكية. حققت هذه الخدمة - التي كانت حينها غير مسبوقة وجديدة كلياً – ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل الشركات الجديدة.

صُممت خدمات كيكلاب لتسهيل وتبسيط إطلاق الشركات في دبي، وتطوير عملية الترخيص من خلال فريق العمل الذي يتجاوب مع استفسارات وطلبات العملاء خلال أقل من 24 ساعة، وذلك عبر القنوات الافتراضية وتطبيق واتساب والبريد الإلكتروني والهاتف.

وفي هذا السياق قال تصور الحق، الرئيس التنفيذي في كيكلاب: "سعداء بما حققناه خلال العام الماضي. نحن نقدم خدمات مصممة بحسب احتياجات العملاء، في إطار حلول توفر التكلفة، ومع مراعاة ظروف الأفراد الذين تأثرت وظائفهم أو مصادر دخلهم بسبب كوفيد-19. ونفخر بأسعارنا التي تعد ضمن أفضل الخيارات المتاحة للراغبين بتأسيس شركاتهم في دبي والاستفادة من بيئة ريادة الأعمال ومساحات العمل لدينا. أتطلع إلى إطلاق مبادرات جديدة في العام الجديد، مع الاستمرار في تقديم أفضل الأسعار والخدمات لعملائنا. ويسعدنا أن نشهد ظهور المزيد من رواد الأعمال الذين يرغبون ببدء رحلة نجاحهم مع كيكلاب".

الإعداد للعام 2021

يقول تصور الحق، الرئيس التنفيدي في كيكلاب: "أثق بأن كيكلاب ستكرر في 2021 نجاحات العام الماضي، وذلك بفضل فرص الأعمال مع دولة إسرائيل، والاستعداد لإطلاق خدمات جديدة لمجتمع رواد أعمال كيكلاب. ونسعى كذلك لمواصلة تنمية بيئة الأعمال في المنطقة، من خلال تشجيع ودعم الجيل الجديد من رواد الأعمال عبر برنامج سيدلاب للتدريب المهني".

وقد تصدرت أخبار اتفاقية السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل عناوين صحف العام الماضي. وتابعت كيكلاب تلك التطورات عن كثب. وبمجرد توقيع الاتفاقية، أضافت كيكلاب إسرائيل إلى أنظمتها وبدأت قناة اتصال مع مجتمع الأعمال الإسرائيلي. وأدركت كيكلاب كذلك أهمية وجود شريك موثوق للترويج لميزات الحصول على رخصة تجارية في دولة الإمارات. وقد وجدت كيكلاب هذا الشريك متمثلاً في مجموعة إن واي كوين. ووقعت الشركتان اتفاقية تفتح الباب للمزيد من التعاون في الشرق الأوسط. وأثمرت هذه الاتفاقية عن تأسيس مركز للجالية اليهودية في دبي. يقدم هذه المركز الدعم في مجالات الأعمال والسياحة، ويوفر المشورة الاستراتيجية للمستثمرين الإسرائيليين لإطلاق أعمالهم في دولة الإمارات مع كيكلاب.

وتلتزم كيكلاب بدعم رواد الأعمال في المنطقة. لذا أطلقت برنامج سيدلاب للتدريب المهني في نهاية العام الماضي. يستمر البرنامج مدة 12 أسبوعاً، وقد صمم ليوجه ويطور المواهب الشابة من خلال تعريفهم بأهم جوانب العمل، ومنها المحاسبة وخدمة العملاء والتسويق وأخلاقيات الأعمال. تفتح كيكلاب ذراعيها للراغبين بالانضمام إلى الدفعة القادمة. ويستفيد جميع خريجي البرنامج من عرض وظيفي أو فرصة لإطلاق شركتهم مع كيكلاب بسعر مغر لمدة سنتين.

وتستعد كيكلاب لإطلاق مجموعة من العروض والخدمات الجديدة لرواد الأعمال العام الجاري. وتحضر لإطلاق مساحات عمل جديدة في مناطق مختلفة لموافاة الطلب المتزايد على مساحات العمل في دولة الإمارات والمنطقة. كما وتخطط للعمل مع شركاء من أهم القطاعات لتوفير رعايات لأنشطة أعمال تتوافق مع قطاعات الجهات الراعية. كما وتهدف لإطلاق خدمة الدعم في التسويق والمحاسبة لمساعدة رواد الأعمال على الارتقاء بأداء شركاتهم.

ميزات كيكلاب

في هذا السياق يقول تصور الحق: "نحن مثل عملائنا شركة ناشئة. نثق بأن شركات عملائنا ستنمو وننمو معها. ونتوق للتوسع وإطلاق مساحات عمل وخدمات وفرص رعاية جديدة. ونسعى إلى الاستفادة من الثقة والدعم والاستقرار الذي نوفره لتحقيق هذه الطموحات".

كيكلاب للتراخيص ومساحات العمل مملوكة من قبل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والتابعة لحكومة دبي. توفر كيكلاب لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الدولية الأدوات اللازمة للعمل في دبي. تتميز كيكلاب بأسعار معقولة وواضحة دون تكاليف إضافية خفية، ويستفيد عملاؤها من صندوق بريد في دبي، وختم يحمل عنوان الشركة في دبي، وعنوان رسمي في سفينة الملكة إليزابيث الأيقونية في ميناء راشد، أحد أهم موانئ المنطقة. ويستفيد عملاء كيكلاب كذلك من إقامات العمل الصادرة من إمارة دبي.

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