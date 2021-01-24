تعافي الاقتصاد الوطني يكتسب مزيداً من الزخم

المصدر: دبي - البيان

أكدت تقارير اقتصادية محلية ودولية ان الاقتصاد الوطني يكتسب مزيداً من زخم التعافي في 2021 مدعوماً بعوامل موضوعية أهمها المحفزات الحكومية للقطاعات كافة.

وقالت غرفة صناعة وتجارة دبي أن قطاع النقل التجاري البحري الإماراتي في وضع جيد لمواجهة تداعيات أزمة وباء «كورونا» على الصناعة العالمية، موضحةً أن تواصل نمو تجارة الدولة يعزز القطاع ليخترق تداعيات «كوفيد». وتوقعت الغرفة أن تنمو تجارة الإمارات 12.9% خلال 2021، بناءً على بيانات صندوق النقد الدولي وتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والهيئة الاتحادية للجمارك.

وأكد حمد بوعميم مدير عام الغرفة، أن دبي أثبتت خلال جائحة «كورونا»، ريادة نموذجها الاقتصادي، وتميز إجراءاتها، برغم التحديات الهائلة، لافتاً إلى أن استمرارية الأعمال شكلت أولوية للقيادة الرشيدة، والتي رأينا ثمارها باكراً، خلال النصف الثاني من 2020. وأضاف أن التوقعات إيجابية لعام 2021، بأن يكتسب تعافي الاقتصاد الإماراتي، زخماً كبيراً خلال النصف الأول 2021.

كما توقعت مجلة «إيكونومست» البريطانية، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات 3 % العام الجاري وأن يستفيد الاقتصاد من الاستقرار السياسي المعهود الذي تتمتع به الدولة إلى جانب استفادته من العوامل الأخرى الاقتصادية البحتة ومن أهمها الدعم الحكومي للاقتصاد والذي يتمثل في المحفزات المتنوعة التي ترصدها الحكومة الاتحادية واحكومات المحلية.

وأوضحت المجلة أن الدعم الحكومي يتخذ أشكالاً أخرى أيضاً بخلاف المحفزات، ومنها الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتعزيز قطاع التجارة غير النفطية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضافت أن هذه الجهود سيكون لها أبلغ الأثر في 2021 باعتباره العام الذي يلي عام تفشي الجائحة والذي تنعقد فيه آمال العالم على تعاف اقتصادي عالمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز