المنتدى الاقتصادي: الإمارات رائدة الاستدامة إقليمياً

المصدر: (دبي - سيد صالح)

وصف المنتدى الاقتصادي العالمي الإمارات بأنها رائدة الاهتمام بالاستدامة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن الإمارات كانت رائدة على مستوى المنطقة عندما وضعت أهداف المناخ عام 2017.

وأوضح في تقرير على موقعه الشبكي بعنوان «كيف تُصيغ المنطقة أهداف الاستدامة بعد الجائحة ومفاهيم الاقتصاد المستدام لمواجهة الأخطار البيئية المتعلقة بالتغير المناخي» أن الإمارات ألهمت بهذه الأهداف دولاً أخرى في المنطقة الاهتمام بقضية الاقتصاد، وأن هناك دولاً أخرى بالمنطقة تبنت أهدافاً مماثلة على غرار أهداف المناخ الإماراتية فعلى سبيل المثال جعلت السعودية من الاستدامة أحد أهم أعمدتها لعام 2030 وأصدرت مصر أول سندات سيادية خضراء قيمة 750 مليون دولار.

وأضاف أن الإمارات صاغت أهدافها للمناخ في صورة «الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050»، موضحاً أن الخطة بمثابة الإطار الوطني الشامل لإدارة أسباب تغير المناخ وآثاره، وتنظيم انتقال الدولة إلى اقتصاد أخضر قادر على التكيف مع تغير المناخ ويرفع من جودة الحياة.

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