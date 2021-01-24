13.8 % نمو استثمارات البنوك في 11 شهراً

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

رفعت البنوك العاملة في الدولة استثماراتها إلى 454.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي حيث شهدت زيادة 300 مليون درهم في الأسهم و3.5 مليارات في سندات الدين و3.2 مليارات في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن البنوك رفعت استثماراتها 13.8% أو 55.2 مليار درهم خلال 11 شهراً الأولى 2020 مقابل 399 مليار نهاية ديسمبر 2019 فيما زادت على أساس سنوي 14.6% مقارنة مع 396.2 مليار في نوفمبر 2019 وعلى أساس شهري 1.4% مقارنة بنحو 448.1 مليار درهم في أكتوبر السابق عليه.

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