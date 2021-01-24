معاقبة شركة تمويل لعدم الامتثال

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أصدر المصرف المركزي تنبيهاً بحـق إحدى شركات التمويل العاملة في الدولة 17 الجاري، عملاً بأحكام المواد 98، 107 (د)، و137 من المرسوم بقانون 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي والمادة 19، 5 من نظام شركات التمويل 2018. وتم فرض العقوبة لعدم امتثال الشركة لنظام شركات التمويل ولتعليمات المصرف المتعلقة بالتغيير الدوري لمدقق الحسابات الخارجي.

وتأخذ العقوبة الإدارية في الاعتبار فشل إدارة الشركة العليا في الامتثال للنظام المذكور وكذلك التعليمات المحددة من قبل المصرف المركزي بشأن التغيير الدوري للمدقق الخارجي خلال فترة التكليف مدتها 6 سنوات.

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