غرفة عجمان تسلّط الضوء على تحسينات خدماتها الإلكترونية

المصدر: (عجمان- البيان)

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان ورشة تعريفية حول خدماتها الإلكترونية الجديدة، وتسليط الضوء على أبرز التحسينات المُضافة على الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع، وذلك بالتعاون مع مركز عجمان للاتصال، وبحضور ممثلي الشركات وموظفي خدمة العملاء في مركز عجمان للاتصال.

وتم استعراض الخدمات الإلكترونية، التي توفرها غرفة عجمان وشرح خطوات التقديم على شهادة المنشأ الإلكترونية وخدمة التصديقات الذكية، وقنوات دفع الفواتير وآلية الدفع عبر بوابة عجمان للدفع الذكي «عجمان بي».

وأكدت فاطمة العوضي مديرة إدارة مشاريع التكنولوجيا والخدمات الذكية في غرفة عجمان أهمية الورشة ودورها في تزويد المتعاملين بالتحسينات المضافة مؤخراً في الخدمات المقدمة بالموقع الإلكتروني، مشيرة إلى حرص غرفة عجمان على التطوير المستمر للبنية التحتية التكنولوجية والخدمات الإلكترونية المتاحة، بما يصب في استدامة الأعضاء ونمو أعمالهم.

وتابعت «حرص القائمون على تنظيم الورشة برصد كل المقترحات والأفكار من قِبل الحضور لتحسين خدمات الغرفة مستقبلاً»، موضحة أن الورشة عززت من فعالية التواصل بين الغرفة وأعضائها.

وثمنت توجيهات مجلس إدارة غرفة عجمان في تنويع قنوات تقديم الخدمة.

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