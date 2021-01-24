«وطنية» تحصد «الآيزو» في قياس رضا العملاء

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت الوطنية للتكافل «وطنية»، حصولها على شهادة الآيزو ISO 10004:2018 الخاصة برصد وقياس رضا العملاء» وهي مواصفة عالمية لأفضل الممارسات المعنية برضا المتعاملين وسعادتهم لتصبح من أولى الشركات والمؤسسات التي تحصل على الشهادة في الدولة تأكيداً على الالتزام بإجراء استطلاعات رأي المتعاملين بشفافية وضمان أن العملية فعالة ودقيقة حيث تؤمن «وطنية» بأن رأي المتعاملين، هو مسهم رئيس في عملية التحسين والتطوير المستمرة.

وقد تمت العملية عبر تحديد نقاط تفاعل العملاء المختلفة مع «وطنية» خلال رحلة تقديم الخدمة ما رفد الشركة بنتائج شمولية حول خدمة المتعاملين وخطط التحسن المستمر.

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