مهرجان دبي للتسوّق يطلق صفقته اليومية بخصم 20% على منتجات ستيف مادن

المصدر: دبي - البيان

مع دخول مهرجان دبي للتسوق أسبوعه الأخير، يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بالعديد من صفقات البيع بالتجزئة الرائعة لمدة يوم واحد فقط، والمتوفرة في أشهر مراكز التسوق على مستوى المدينة.

ويتم الإعلان عن صفقة واحدة يومياً في إحدى وجهات التجزئة صالحة لمدة 24 ساعة أو حتى نفاد الكمية، وذلك حتى 27 يناير. وسيتم الإعلان عن كل صفقة قبل يوم واحد من توافرها، لذا يتوجب على المتسوقين متابعة @DSFSocial على الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان لتحقيق أقصى استفادة من العروض المتاحة.

ويمكن لمستخدمي سناب شات الاستفادة من أفضل عدسات سناب كل أسبوع، وذلك من خلال مسح كود سناب الذي سيتم عرضه على جميع حقائب التسوق الخاصة بالمهرجان.

الصفقات

وتقدم غداً الأحد متاجر ستيف مادن في كل من سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف خصماً إضافياً بقيمة 20% على جميع السلع المعروضة للبيع داخل المتجر، وهو ما يوفّر الفرصة لاقتناء حذاء مثالي للموسم الجديد.

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