أساس العقارية تطلق مبيعات «روضة القرط» على طريق خورفكان الجديد

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة أساس العقارية، الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي عن إطلاق مبيعات مشروع «روضة القرط» السكني التجاري، أول مخطط متكامل على طريق خورفكان الجديد بإمارة الشارقة، بموقع استراتيجي في الشارقة بجوار منطقة السيوح السكنية، بالقرب من دبي وشارعي الإمارات والذيد.

وكشفت الشركة عن فتح باب البيع والتملك الحر في مشروع «روضة القرط» أمام المواطنين، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والجنسيات العربية المقيمة في الإمارات، بأسعار تنافسية تبدأ من 50 درهماً للقدم المربع وفترة سداد تصل إلى 3 سنوات من المطور مباشرة، إضافة إلى تسهيلات تمويلية من مصرف الشارقة الإسلامي.

فرصة

قال المهندس أحمد الأميري، مدير عام أساس العقارية: «يوفر مشروع روضة القرط فرصةً استثمارية متميزة بأسعار تنافسية للأراضي السكنية والتجارية التي يضمها المخطط المتكامل للمشروع، حيث تبدأ أسعار الأراضي السكنية من 180.000 درهم بواقع 50 درهماً للقدم المربع، في حين تبدأ أسعار الأراضي التجارية من 237.000 درهم بواقع 55 درهماً للقدم المربع.

وأضاف:»أقدمت شركة أساس العقارية على هذه الخطوة التوسعية في استجابة مباشرة للطلب المرتفع من قبل المواطنين والمقيمين على هذه النوعية من المشاريع، حيث تركز «أساس» في عملها على تطوير مشروعات عقارية حيوية، توفر أعلى مستويات الجودة المعيشية، ومن هذا المنطلق جاء الكشف عن مشروع «روضة القرط» السكني التجاري المتكامل متعدد الاستخدام، حيث سيساهم المشروع بإعادة تعريف تجربة المعيشة في سوق العقارات المتطورة والتنافسية في الشارقة«.

مشروع متكامل

مخطط مشروع»روضة القرط«يوفر أراضي سكنية بميزة بناء فلل بنظام الطابق الأرضي إضافة إلى طابقين بمساحات تبدأ من 3100 قدم مربع، كما يوفر المشروع خيارات بناء اكبر في الأراضي التجارية بتصريح لبناء أرضي وطابقين، وأرضي ومواقف و3 طوابق بمساحات تبدأ من 5000 قدم مربع حتى 18000 قدم مربع،

وتم اعتماد مخطط مشروع»روضة القرط«الذي روعي فيه كافة أعمال تطوير البنية الأساسية وتكاملية المرافق والخدمات السكنية واللوجستية، حيث جار العمل للبدء في أعمال تسوية الأراضي، وأعمال الأسفلت والبنية التحتية، وذلك بالتزامن مع طرح المشروع للبيع.

فريق متخصص

وقامت الشركة بتوفير فريق متخصص لاستقبال الراغبين في الشراء وتزويدهم بالمعلومات الخاصة بمميزات المشروع، والمساحات والأسئلة الفنية كافة في ظل اتخاذ أعلى مستوى من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة الجميع وذلك في المقر الرئيسي لشركة أساس العقارية على شارع مليحة في إمارة الشارقة.

مشاريع

يذكر أن شركة أساس العقارية أطلقت العديد من المشاريع المتميزة في مناطق واعدة تشمل أراضي سكنية وتجارية وشققاً واسعة وفللاً فاخرة في السنوات الماضية، وأصبحت من أبرز الأسماء في قطاع التطوير العقاري بالشارقة من خلال نشاطاتها المتنوعة التي تشمل التطوير وإدارة العقارات، إضافة إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات كالوساطة والتسويق والمبيعات، وأسهمت»أساس العقارية) عبر حلولها الاستراتيجية في تحقيق أعلى نسبة مبيعات وأرباح سواء للشركة ومصرف الشارقة الإسلامي أو للمستثمرين.

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