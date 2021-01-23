دبي تعزز إجراءاتها لتحصين المجتمع

المصدر: دبي ـ البيان

واصلت دبي تكثيف إجراءاتها الوقائية، لتحصين المجتمع وضمان سلامته، والحد من انتشار «كوفيد 19». فقد أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث قراراً باقتصار حضور المناسبات والأعراس والحفلات الخاصة على أقارب الدرجة الأولى، ولعدد 10 أشخاص، كما أصدرت قراراً يلزم المطاعم والمقاهي ومراكز اللياقة بزيادة التباعد. وبلغ عدد زيارات بلدية دبي التفتيشية، أمس، 2326، وأغلقت 5 مؤسسات مخالفة. وخالفت «اقتصادية دبي» 17 منشأة لعدم الالتزام.

واصلت دبي تكثيف إجراءاتها الوقائية، لتحصين المجتمع وضمان سلامته، والحد من انتشار «كوفيد 19». فقد أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث قراراً باقتصار حضور المناسبات والأعراس والحفلات الخاصة على أقارب الدرجة الأولى، ولعدد 10 أشخاص فقط، سواء في الفنادق أو المنازل اعتباراً من يوم الأربعاء 27 الجاري.

كما أصدرت قراراً يلزم المطاعم ومقاهي الشيشة بزيادة المسافة الفاصلة بين الطاولات من 2 إلى 3 أمتار، مع تقليل عدد الأشخاص المسموح لهم بالجلوس على نفس الطاولة من 10 إلى 7 في المطاعم، و4 للمقاهٍ. ووجهت اقتصادية دبي ومجلس دبي الرياضي مراكز اللياقة البدنية وصالات بناء الأجسام بزيادة التباعد بين الأجهزة الرياضية والمتدربين إلى 3 أمتار. وكثّفت الجهات المختصة في الإمارة حملاتها التفتيشية على المنشآت للتأكد من التزامها. وبلغ عدد زيارات بلدية دبي التفتيشية، أمس، 2326 زيارة، فيما أغلقت 5 مؤسسات مخالفة، ونبهت 18 أخرى غير ملتزمة. وخالفت «اقتصادية دبي» 17 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير، وبلغ عدد المحال المستوفية 600 محل.

ودعت «اقتصادية دبي» الجمهور للإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة عبر تطبيق مستهلك دبي، أو بالاتصال على 600545555، أو عبر الموقع الإلكتروني.

إلى ذلك، أكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن كافة الفعاليات الفنية التي تستضيفها وتنظمها خلال هذه الفترة، تخضع لإجراءات احترازية ووقائية مشددة لضمان سلامة المشاركين، حيث تم تحديد أعداد الحضور في مواقع الاحتفالات بما يؤمن تطبيق شروط التباعد بمعدل أربعة أمتار مربعة للشخص الواحد، كما تم تطبيق إجراءات التعقيم اللازمة، وزيادة أعداد المفتشين لضمان تطبيق الشروط المطلوبة.

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