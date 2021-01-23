20 ملياراً مكاسب «اتصالات» و«دو» من الملكية الأجنبية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حقق سهما «اتصالات» و«دو» مكاسب ضخمة تربو على 20 مليار درهم في تداولات الأسبوع الماضي بدعم رئيسي من توسيع حيازة الأجانب في أسهم الشركتين.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ربح سهم «اتصالات» 16.8 مليار درهم في الجلسات الخمس الماضية، لتقفز رسملته من 152.7 ملياراً وصولاً إلى 169.5 ملياراً، بينما زاد سهم «دو» بنحو 3.17 مليارات مع صعود رسملته من 26.2 مليار إلى 29.46 مليار درهم.

وصعد سهم «دو» خلال الأسبوع الماضي بنحو 12.07% عند مستوى 6.5 دراهم بالغاً أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2016، بينما زاد سهم «اتصالات» 11.05% ليصل إلى 19.5 درهماً مسجلاً أعلى مستوياته منذ الإدراج وسط تداولات نشطة جاوزت 588 مليون درهم.

ووافق مجلس إدارة «اتصالات» الأربعاء الماضي، على رفع نسب تملك غير المواطنين لأسهم الشركة من 20% حالياً إلى 49%، فيما وافق مجلس إدارة «دو» على السماح بتملك غير مواطني الإمارات سواء شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً حتى نسبة 49% من رأس مال الشركة، كما تقرّر منع التملك في أسهم الشركة من قبل أي شركة اتصالات محلية أو دولية.

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