«مبادلة» تشتري حصة مسيطرة في شركة برازيلية

المصدر: دبي - سيد صالح

استحوذت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» على حصة مسيطرة في شركة «روتا داس بانديراس» البرازيلية التي تمتلك امتيازات لتشغيل عدة طرق سريعة يبلغ طولها الإجمالي حوالي 300 كيلومتر في ولاية «ساو باولو».

وبحسب ما نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن صحيفة «فالور إيكونوميكو» البرازيلية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، فإن «مبادلة» اشترت الحصة من شركة «فارالون كابيتال مانجمنت» الأمريكية لإدارة الاستثمارات، مقابل حوالي 2 مليار ريال برازيلي، أي ما يقرب من 374 مليون دولار.

وذكرت الصحيفة أنه بعد صفقة الاستحواذ هذه، باتت «مبادلة» هي المتحكم الوحيد في «روتا داس بانديراس».

وأفادت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة بأن «مبادلة» و«فارالون» قد خاضتا مفاوضات على مدى ما لا يقل عن ستة أشهر لإتمام هذه الصفقة. وأضافت الصحيفة بأن «مبادلة» أكدت إتمام الصفقة، إلا أنها رفضت إجراء مقابلة صحفية للتعليق على الخبر، فيما رفضت «فارالون» كذلك التعليق.

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