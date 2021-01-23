سوق أبوظبي يسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل 2020

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حققت الأسهم المحلية مكاسب قياسية في تداولات الأسبوع الماضي بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 48 مليار درهم مدفوعة بتحسن معنويات المستثمرين على وقع تسارع عملية التطعيم ضد «كوفيد 19» في الدولة إلى جانب جملة من المحفزات يتصدرها زيادة حصص تملك الأجانب في شركات الاتصالات المدرجة، وانطلاق ماراثون النتائج السنوية بأرباح وتوزيعات مبشرة.

وصعد سوق دبي 1.24% إلى 2735.6 نقطة مواصلاً صعوده للأسبوع الثالث على التوالي وسط صعود شبه جماعي للمؤشرات القطاعية عدا التأمين، فيما زاد سوق أبوظبي 6.54%، وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية منذ أبريل 2020، ليغلق عند 5611.3 نقطة بدعم ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية.

وتعزّزت المكاسب بالاتجاه الشرائي للمؤسسات والأجانب بعدما ضخوا في الأسواق خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1.35 مليار درهم، حيث حققت المؤسسات صافي استثمار 578.7 مليون درهم، فيما سجل الأجانب صافي استثمار 216.9 مليون في سوق دبي و556.9 مليوناً في أبوظبي.

وجذبت الأسهم سيولة بنحو 5.3 مليارات درهم، موزعة بواقع 2.12 مليار في دبي، و3.15 مليارات في أبوظبي، وجرى تداول 2.2 مليار سهم، منها 1.5 مليار في دبي و722.26 مليوناً في أبوظبي من خلال 45 ألف صفقة.

جملة المحفّزات

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن مكاسب الأسواق الأسبوع الماضي جاءت على ضوء ارتفاع الأسهم القيادية وسط جملة من المحفزات والأجواء الإيجابية مع تسارع وتيرة التطعيم في البلاد.

وأضاف دياب لــــ «البيان الاقتصادي»، إن رفع نسبة تملك الأجانب بأسهم شركات الاتصالات المدرجة واستحواذ بنك أبوظبي الأول على بنك عودة مصر كان من المحفزات الإيجابية التي عزّزت معنويات المستثمرين في حين ساهم ارتفاع الأسواق العالمية، إضافة إلى ارتفاع واستقرار أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وتابع دياب: «يبدو أن المناخ جيد في الفترة المقبلة مع انتظار النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة عن السنة المالية 2020، حيث من المتوقع أن تكون نتائج النصف الثاني من العام المنصرم أفضل من النصف الأول، وذلك على خلفية معاودة فتح الاقتصاد».

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.93% مع نمو «دبي الإسلامي» 1.21% و«الإمارات دبي الوطني» 1.31%، وزاد قطاع الاتصالات 12.07% مع ارتفاع سهم «دو» بالنسبة ذاتها، واستقر قطاع العقار مع ثبات سهمي «إعمار العقارية» و«الاتحاد العقارية»، فيما صعد «إعمار للتطوير» 0.65% و«ديار» 3.36% وانخفض «إعمار مولز» 0.52% و«داماك» 0.71%.

وزاد قطاع الاستثمار 2.6% بعد ارتفاع «سوق دبي المالي» 9.57% و«دبي للاستثمار» 0.6% فيما انخفض «شعاع كابيتال» 1.97%، وزاد قطاع النقل 0.7% على وقع مكاسب «أرامكس» 1.61% بينما انخفض «الخليج للملاحة» 6.61% واستقر «العربية للطيران».

وتصدّر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً 391.8 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 365.86 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 229.1 مليون درهم، وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 32.05%، تلاه «دو» 12.07%، ثم «سوق دبي المالي» 9.57%، فيما سجل «الخليج للملاحة» أكبر انخفاض بنسبة 6.61%، تلاه «بي إتش مباشر» 4.83%، ثم «المدينة للتمويل» 4.23%.

وعمد المستثمرون الأجانب نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 216.95 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 216.95 مليون درهم، موزعة بواقع 37.37 مليوناً للعرب و46.74 مليوناً للخليجيين و132.85 مليوناً للمواطنين.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 5.75% مع نمو «أبوظبي الأول» 6.71% و«أبوظبي التجاري» 6.66% و«أبوظبي الإسلامي» 0.2%، وزاد قطاع العقار 9% مستفيداً من مكاسب «الدار» 9.03% و«رأس الخيمة العقارية» 9.32%، وصعد قطاع الاتصالات 11.05% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

ونما قطاع الاستثمار 5.72% مع صعود «العالمية القابضة» 6.64% فيما انخفض «الواحة كابيتال» 0.91% واستقر «إشراق»، وزاد قطاع الطاقة 1% مع نمو «طاقة» 2.1% و«أدنوك للتوزيع» 1.29%، بينما انخفض «دانة غاز» 0.43%.

تزعم «الدار» النشاط جاذباً 643.3 مليون درهم، تلاه «اتصالات» 588.6 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 574 مليون درهم، وحقق «ريم للاستثمار» أكبر ارتفاع 12.45%، تلاه «رأس الخيمة للدواجن» 11.41%، ثم «اتصالات» 11.05%، فيما كان «فودكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 16.36%، تلاه «مخازن زي» 4.76%، ثم «أبوظبي لمواد البناء» 4.58%.

ومال المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 606.4 ملايين درهم، منها 49.4 مليوناً للخليجيين و556.98 مليوناً للأجانب، فيما عمد المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 606.36 ملايين درهم، منها 25.3 مليوناً للعرب و581 مليوناً للمواطنين.

المؤسسات

وعمدت المؤسسات نحو الشراء خلال الأسبوع الماضي بصافي استثمار578.7 مليون درهم، موزعة بواقع 128.2 مليوناً في دبي، و450.5 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 578.7 مليون درهم، منها 128.2 مليوناً في دبي و450.5 مليوناً في أبوظبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز