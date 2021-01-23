اقتصادية دبي تخالف 17منشأة تجارية

المصدر: دبي - البيان

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي بمخالفة 17 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، في محلات الأسواق المفتوحة في نايف والمرر وهور العنز والسبخة والقرهود وعيال ناصر وفي المراكز التجارية.

وخلال عملية التفتيش بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 600 محل، وقد تنوعت الأنشطة التجارية للمحلات المخالفة لتشمل الأنشطة التالية؛ تجارة الأثاث المستعمل، تجارة المنسوجات والأقمشة، تجارة اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، تجارة الهواتف المتحركة ولوازمها، تجارة عامة، محل تجزئة،مركز تدبير لخدمات العمالة المساندة.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أنها ستواصل جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين. وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي.

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