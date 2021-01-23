«إيكونومست»: تجارة الإمارات أثبتت مرونتها في 2020

المصدر: دبي - سيد صالح

رصدت مجلة «إيكونومست» البريطانية انتعاشاً لافتاً في أداء قطاع التجارة غير النفطية بالإمارات في العام الماضي وتعافياً سريعاً وعودة قوية بعد تأثرها شأنها شأن نظرائها في دول العالم كافة بالتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد - 19».

وأصدرت وحدة «إيكونومست إنتيليجانس» التابعة للمجلة تقريراً عن أداء قطاع التجارة غير النفطية بالدولة في 2020، وأيضاً آفاقه المستقبلية. واستند التقرير إلى البيانات التي أصدرها أخيراً المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والتي أفادت بأن قيمة هذه التجارة بلغت 1.03 تريليون درهم «281.5 مليار دولار» في الأشهر التسعة الأولى من العام المنصرم.

وذكر التقرير أن البيانات حملت عدة دلائل ومؤشرات إيجابية تعكس التعافي السريع للتجارة غير النفطية بالدولة من تداعيات «كوفيد - 19»، ومن أبرزها على سبيل المثال أن التجارة سجلت ارتفاعاً في قيمتها في الربع الثالث من 2020 بنسبة 36% بالمقارنة بالربع الثاني من العام نفسه والذي شهد ذروة التأثر سلباً بالتداعيات.

ومن المؤشرات الإيجابية أيضاً ارتفاع قيمة صادرات الإمارات غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من 2020 بنسبة 10%، بالمقارنة بالفترة نفسها من 2019، وأيضاً ارتفاع قيمة تجارة الذهب بالدولة إلى 182 مليار درهم في أول تسعة أشهر من العام الماضي.

وأشار التقرير أيضاً إلى ارتفاع قيمة المعاملات الجمركية بالدولة على مدار العام الماضي بنسبة 23% بالمقارنة بالعام الذي سبقه، ووصفه بأنه دليل آخر على عودة التجارة غير النفطية بالدولة بقوة من أزمة الجائحة.

كما تطرق التقرير إلى ما أعلنته «اقتصادية دبي» أخيراً من زيادة عدد التراخيص التجارية التي أصدرتها على مدى العام الماضي بنسبة 132% بالمقارنة بالعام الذي سبقه، وعده تأكيداً إضافياً على تعافي التجارة غير النقطية.

واختتم التقرير بالحديث عن توقعاته لآفاق قطاع التجارة غير النفطية بالإمارات، فذكر أنها من المُفتَرَض أن تكون آفاقاً إيجابية تشهد تعزيزاً لقوة القطاع في ضوء المتغيرات السياسية الأخيرة كإبرام معاهدة السلام مع إسرائيل والمصالحة الخليجية، والتي سيكون لها يقيناً مردود إيجابي سريع على أداء القطاع.

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