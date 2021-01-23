«سيدات الأعمال» : تجربة الدولة ملهمة في تمكين المرأة

المصدر: دبي - البيان

أكدت المهندسة فريدة العوضي، رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن المرأة الإماراتية تتبوأ مكانة مميزة عالمياً بفضل جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، مشيرة إلى أن التجربة الإماراتية لتمكين المرأة أصبحت نموذجاً ملهماً للمرأة على مستوى العالم.

وذلك من خلال الدعم اللامحدود الذي تلقاه من قيادتنا الرشيدة، جاء ذلك خلال الحفل التكريمي الذي أقامه مجلس سيدات أعمال الإمارات لتكريم عدد من الشخصيات الأكثر تميزاً في دعم أنشطة المجلس خلال 2020 في مقر المجلس بحضور حميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وفريدة العوضي، رئيسة مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وعضوات مجلس الإدارة ومجموعة من صاحبات الأعمال.

جسر التواصل

وخلال الحفل تم تكريم الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الإمارات لدى روسيا الاتحادية، تقديراً لجهوده في تعزيز دور المجلس في تنمية الروابط بين سيدات الأعمال في الإمارات وجمهورية كازاخستان طوال فترة عمله فيها سفيراً للدولة قبل انتقاله للعمل في روسيا مع استمرار دعمه للمجلس وحرصه على دعم مسيرة المرأة الإماراتية في قطاع العمل الخاص.

كما قام المجلس بتكريم المحامية وسيدة الأعمال ميرنا يونس على جهودها في دفع عجلة الفعاليات التي ينظمها المجلس بتقديم كافة أشكال الدعم التي تسهم في تحقيق أهداف وبرامج مجلس الإدارة الرامية إلى زيادة التواصل وتبادل الخبرات بين العضوات، لا سيما المنخرطات حديثاً في الأعمال الخاصة.

وأشارت العوضي إلى أن المجلس أتاح اللقاء مع العديد من سيدات أعمال بمختلف دول العالم لتبادل الخبرات وعرض المنتجات وتأسيس الشراكات.

بل وجذب الاستثمارات إلى الدولة، علاوة على كونها جسراً للتواصل المعرفي داخل وخارج الدولة لتوصيل المنتج الإماراتي إلى الأسواق العالمية بعد أن وصلنا إلى مستوى عال في المجالات الاقتصادية والصناعية، سواء في الأزياء أو الأغذية والأثاث وغيرها، وواجبنا من خلال أنشطتنا التواصل مع الجهات المحلية والعالمية لتنمية كافة المجالات الصناعية والربط بينهم من خلال التعاون.

المسار المهني

وأضافت أن تحديات كورونا فرضت على العالم التفكير بطرق مختلفة وإيجاد وسائل مبتكرة، واستطاعت المرأة الإماراتية تحقيق إنجازات كبيرة في مجال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وتوظيفها في خدمة مسارها المهني، مشيرة إلى أن استثمار الدولة في تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل سيسهم في رفع مستوى كفاءة الأعمال لسيدات الأعمال بالدولة وتحقيق محاور وأهداف «مئوية الإمارات 2071».

وخلال حفل التكريم أشاد السفير الدكتور محمد أحمد الجابر، بالدور البارز الذي يقدمه مجلس سيدات أعمال الإمارات، وخاصة بتمثيل المرأة الإماراتية في الخارج، وقدم الشكر إلى فريدة العوضي لدورها البارز والتميز في خلق جسور التواصل بين سيدات الأعمال داخل الدولة ونظيراتهن في العالم.

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