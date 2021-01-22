"دبي للتسوّق" يواصل فعالياته ويطلق أفضل الصفقات

المصدر: دبي - البيان

واصل مهرجان دبي للتسوق عروضه القيمة، حيث تسابقت المحلات والشركات في المراكز التجارية المشاركة في طرح أفضل العروض وتقديم أجمل الصفقات خلال فعاليات الدورة الحالية من المهرجان، والتي تتواصل حتى 30 من شهر يناير الجاري.

وعبر باقة من أفضل الخصومات السعرية والعروض الحصرية على باقة واسعة من المنتجات والسلع يتيح مهرجان دبي للتسوق الفرصة المثالية للزوار والمقيمين في دبي والإمارات للاستمتاع بأفضل تجارب التسوّق وعروض التجزئة مع بداية العام الجديد، حيث تصل التخفيضات والعروض الساخنة إلى 90 % على العديد من السلع والمنتجات المميزة.

صفقات يومية

وضمن عروضه السخية اليومية يكشف المهرجان عن صفقات جديدة في وجهات مختلفة يومياً حتى 27 يناير، وتسري هذه الصفقات لمدة 24 ساعة فقط أو حتى نفاد الكمية، حيث يتم الإعلان عن الصفقات قبل يوم واحد من موعدها، حيث يمكن للمتسوّقين متابعة منشورات @DSFSocial على الموقع الرسمي وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي للاطّلاع على آخر الأخبار والاستفادة من العروض الحصرية.

كما يمكن لمستخدمي تطبيق سناب شات الاستمتاع بتجربة فلاتر جديدة وفريدة أسبوعياً، لتقديم محتوى مميز على حساباتهم الخاصّة. ويمكنهم تجربة الفلاتر عبر مسح الرمز الخاصّ الموجود على كافة أكياس التسوّق الخاصّة بالمهرجان.

أجمل التصميمات

وتتضمن الصفقات اليوم السبت باقة من المنتجات التي تلبي تطلعات عشاق الأحذية والإكسسوارات لدى زيارة متجر «سي سي سي» للأحذية والحقائب في سيتي سنتر ديرة ومركز الغرير والاختيار من بين أكثر من ألف قطعة من الأحذية والإكسسوارات بأسعار لا تتجاوز 79 درهماً، ما يتيح لهم فرصة الحصول على أجمل التصاميم.

ويتنافس نحو 3500 متجر على تقديم أفضل الصفقات للزوار ومنح تنزيلات بين 25 و75 % على مئات من أشهر العلامات التجارية، فيما أطلقت مجموعة من أفضل الفنادق في دبي باقات من عروض الإقامة لضمان تجربة ترفيه وضيافة مميزة.

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