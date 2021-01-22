«آيرينا» توافق على إطلاق منتدى عالمي جديد لتحوّل الطاقة

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

وافق أعضاء الجمعية العمومية الـ 11 للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» بأغلبية ساحقة على إطلاق منتدى عالمي جديد لتحول الطاقة، جاء ذلك في ختام اجتماعات الجمعية العمومية الـ 11 للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التي انعقدت افتراضياً، بمشاركة 2000 من الأعضاء على مدار 4 أيام.

وقال فرانشيسكوا لاكاميرا المدير العام لـ «إيرينا»: أظهرت أعمال الجمعية أن موضوع التحول إلى الطاقة النظيفة يأتي في صدارة اهتمامات المجتمع الدولي. وأشار إلى أن المناقشات بشأن التعافي أظهرت ضرورة التعاون الدولي واتخاذ إجراءات حاسمة للتحول إلى الطاقة النظيفة وقال: سيكون هذا العام حاسماً في قدرتنا الجماعية على إحداث تغيير دائم.

وأعرب عن أمله في أن يوفر المنتدى الجديد للحكومات والشركاء منصة عالمية لتعزيز التعاون وتحديد الحلول لمواجهة آثار جائحة «كوفيد 19» وتعزيز الاستراتيجيات للوصول إلى مستوى صفر من الانبعاثات الحرارية.

وأشار إلى أن المهمة الأساسية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة هي تمكين أعضائنا بالمعرفة والأدوات لترجمة الفرص التي توفرها تحولات الطاقة إلى سياسات واستراتيجيات ونتائج.

وأضاف أن المنتدى الجديد سوف يقدم إرشادات برؤى مباشرة من مجتمعات الاستثمار والأعمال والتمويل، لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، لدعم أجندة الاستثمار والسياسة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) لتحولات الطاقة.

وسوف يتم إطلاق المنتدى الجديد من خلال الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بهدف التركيز على التحول إلى الطاقة النظيفة والتعافي من آثار الجائحة. وسيترأس المنتدى الجديد رئيس الجمعية ويتم فتحه أمام الأعضاء البالغ عددهم 163 عضواً و21 دولة منضمة إليه، وسيعقد المنتدى مرة واحدة على الأقل قبل كل جمعية. ويهدف المنتدى الجديد إلى تسريع إجراءات تحول الطاقة بدعم المؤسسات في مختلف دول العالم والمستثمرين والأوساط الأكاديمية وأصحاب الرؤى.

ويركز على 3 محاور شاملة لعام 2021 مثل بناء جهود التعافي في مجال تحول الطاقة، وزيادة مصادر الطاقة المتجددة في الصحة والغذاء، فضلاً عن قيادة استراتيجيات صافي الصفر، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.

وطالب المشاركون بدعم الإجراءات، التي تقودها الدول في التحضير والمتابعة لحوار الطاقة رفيع المستوى الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في سبتمبر، وفي الفترة التي تسبق مؤتمر المناخ COP26 في ديسمبر.

وأشاد الأعضاء بالدور الرائد للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وتقديم الدعم المستمر والتوجيه لاتخاذ القرارات الحكومية من أجل التعافي الأخضر وتعزيز انتقال عادل وشامل.

وأقر الأعضاء استمرار الدور الريادي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في توفير المعرفة المتطورة والابتكار نحو أهداف صافي الصفر، والحث على حلول عالمية جديدة لإزالة الكربون عن الاستخدام النهائي مثل الهيدروجين الأخضر.

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