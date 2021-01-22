دانوب: اعتماد ألواح ألومنيوم «الكوبانل» بدبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الكوبانل، العلامة التجارية المحلية لألواح الألومنيوم المركبة في الإمارات إطلاق أول ألواح الألومنيوم المركبة غير القابلة للاحتراق والموصى بها بشكل خاص لمشاريع البناء حيث إنها ذات مستوى عالٍ جدًا من الحماية من الحرائق خاصة المباني الشاهقة أو المدارس والمستشفيات ومراكز التسوق وغيرها.

واعتمد الدفاع المدني بدبي واجهة ألواح الألومنيوم المركبة والمصنعة من الكوبانل أ1 لكي يتم تركيبها على واجهة المبنى.

وبدأت الكوبانل الشرق الأوسط، وهي وحدة صناعية تابعة لمجموعة الدانوب ومقرها دبي، رحلتها في عام 2012 وسرعان ما استحوذت على حصة كبيرة في سوق ألواح الألومنيوم المركبة في الشرق الأوسط نظرًا لجودتها ومنتجاتها العالية.

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب: الكوبانل هي علامة تجارية محلية في الإمارات وجميع منتجاتها يتم تصنيعها في الإمارات. ونحن فخورون بحصول العلامة المحلية لألواح الألومنيوم المركبة المحلية في الإمارات على شهادة من الدفاع المدني في دبي والتي تمهد لها الطريق لتصنيعها وتوزيعها وتركيبها في المباني والصناعات والتطبيقات الأخرى.

وألواح الألومنيوم المركب الكوبانل أ1 غير قابلة للاحتراق تمامًا ولا ينتج عنها أي دخان في حالة نشوب حريق، مما يوفر بديلًا مستدامًا مثاليًا لمواد تكسية الواجهات بناءً على الأداء، يتم تصنيف ألواح الألومنيوم المركب على أنها عدة درجات أ1 وأ2 و ب وج و د و ه. والدرجة أ1 هي أعلى تصنيف للالتزام بأكثر معايير تصنيف الحرائق صرامة في العالم، ما يجعلها خيارًا مثاليًا في تطوير المباني الشاهقة. للحصول على منتجات موثوقة ومثبتة الجودة، فهذه هي المنتجات التي يجب على المرء البحث عنها.

وتم إجراء اختبار الحرائق وإصدار الشهادات من قبل شركة توماس بيل رايت للاستشارات الدولية ومقرها بدبي وهي حاصلة على خدمة الاعتماد بالمملكة المتحدة و جي أي سي والمعايير الدولية لإعداد التقارير ومركز الإمارات الدولي للاعتماد التي شاركت في تدقيق تصنيع الكوبانل أ1 .

وأخذ العينات للتفاعل مع اختبار الحريق مقياس النظام الأوروبي للمعايير 13501-1: 2018 واختبار حريق الاشتعال الذاتي والفلاش واختبار الجمعية الأمريكية لاختبار المواد D1929-16 على مادته الأساسية بالإضافة إلى اختبار انتشار حريق الواجهات على نطاق واسع وفقًا للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق 285-2019 المطلوبة في أحدث إصدار من مدونة ممارسات الحرائق والسلامة في الإمارات.

نمو

من المتوقع أن يواصل سوق ألواح الألومنيوم المركبة العالمي النمو بمعدل سنوي مركب من 6.9 % ليصل إلى 8.8 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2022، وفقًا لشركة شركة ماركتس المزود معلومات السوق.

وفقًا لتقرير البناء العالمي لعام 2030 الصادر عن أكسفورد إيكونوميكس، فإنه من المتوقع أن تصل صناعة البناء العالمية إلى 8 تريليونات دولار عام 2030. حيث إن ازدياد إنشاء المصانع، والملاعب، والمكاتب يؤثر بشكل مباشر على الحاجة إلى حلول إنشاء المباني الزخرفية المستدامة في هذه الهياكل بسبب زيادة الطلب على ألواح الألومنيوم المركبة.

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