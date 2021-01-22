«تيسو» تعزز ابتكاراتها من الساعات النسائية

المصدر: دبي- البيان

ضاعفت «تيسو» ابتكاراتها من الساعات النسائية عالية الجودة، وهي تُهدي المرأة مجموعة Tissot T-My Lady‏ الجديدة التي تتوفّر منذ إطلاقها بإصداراتٍ عدّة من الكوارتز، وأوتوماتيكية، وكذلك من الذهب الخالص. وهي تمتاز بصلابة الفولاذ، بينما يمتاز بعضها ببريق الذهب الوردي الخالص، وبنعومة القامة البسيطة العابرة للأزمان.

وهي أكثر من مجرد ساعة نسائية. فبفضل تصميمها ومزاياها، هي الساعة المثالية للسيدات، وللأنيقات، وللراقيات، ولسيدات الأعمال، ولكل امرأة ترى في الساعة قطعةً عابرة للزمن. ويجعل منها قطرها البالغ 29 ملم الرفيق اليومي المثالي للسيدات. وستنظر الأنيقات إلى الماسات التي تُرصِّع ميناء الإصدار الأوتوماتيكي، التي تمنح المجموعة طابعاً خاصاً مميزاً.

والساعة هي المضارع النسائي لساعة ‎Gentleman‏. وتشهد علبة الساعة وسوارها الفولاذيّان، وحركتها الأوتوماتيكية والكوارتز، وبصورة خاصة تفاصيل زخارفها على الخبرة الحِرَفية والعناية الموضوعة في ابتكار هذه المجموعة الجديدة. وتمتاز الساعة بسوارٍ فولاذي يسهل تحويله إلى سوار من الجلد قابل للتغيير موجود في علبة الإصدارات الأوتوماتيكية والكوارتز المصنوعة بالكامل من الفولاذ.

ومؤشرات الساعات زخارف مشطوبة، ومنحوتة، وثلاثية الأبعاد للطرازات المصنوعة من الذهب الخالص. وإطار التاريخ منحوت بدوره على الإصدارات الأوتوماتيكية، ويضفي مزيداً من الدقة على الميناء ذي اللمسات النهائية الرائعة والمضيئة التي تضمن قراءةً مثالية للتاريخ في مختلف الظروف.

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