مهرجان التسوق يواصل عروضه وحفلاته حتى 30 يناير

المصدر: دبي – وام

يواصل «مهرجان دبي للتسوق»، فعاليات دورته السادسة والعشرين، حتى نهاية الأسبوع القادم، 30 يناير الجاري، بمجموعة متنوعة من الأنشطة العائلية، وعروض التجزئة المميزة. وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - الجهة المنظمة للمهرجان - عدداً من الفعاليات المميزة، والحفلات الفنية، وعروض التجزئة لسكان دبي وزوراها، ومنحهم الفرصة للاستمتاع بالأجواء المشمسة والمعتدلة، التي تجعل من مدينة دبي وجهة عالمية مفضلة خلال موسم الشتاء.

ويحيي عدد من الفنانين العالميين والعرب، نهاية الأسبوع الحالي، حفلات موسيقية في «أوبرا دبي»، واستاد دبي الدولي، إضافة إلى سلسلة من العروض الفنية المباشرة، في «لا مير» و«ميركاتو مول» في «جميرا»، التي تحتضن عدداً من العروض للكابر والصغار، فيما يحظى زوار «مول الإمارات»، بفرصة متابعة عرض «ترولز سينج ألونج» الترفيهي والغنائي، اعتباراً من اليوم، وحتى 30 يناير الجاري.

كما يستعد 16 فريقاً من أفضل فرق الرياضات الإلكترونية في العالم، للتنافس في نهائيات بطولة «ببجي موبايل»، التي ستقام اعتباراً من اليوم، وحتى 24 يناير الجاري، في صالة «كوكا كولا أرينا»، وستبث مجرياتها مباشرة عبر الإنترنت.

ويمكن لزوار دبي وسكانها، الاستمتاع بجولة استطلاعية حصرية، هي الأولى من نوعها لأجنحة «إكسبو 2020 دبي»، ضمن فعالية العرض الأول للأجنحة المشاركة في الحدث المرتقب، حيث ستتيح هذه الفعالية، التي ستقام خلال الفترة من 22 يناير الجاري، إلى 10 أبريل المقبل، للزوار، فرصة القيام بجولة في جناح الاستدامة ضمن «إكسبو دبي»، قبيل انطلاقه في شهر أكتوبر المقبل في مشروع «دبي الجنوب».

وتطل الشخصية المحبوية «مدهش»، وصديقته «دانا»، للقاء العائلات والزوار في دبي «فستيفال سيتي مول» اليوم، وفي «ابن بطوطة مول» يوم 23 يناير.

ويمكن لسكان دبي وزوارها، حتى يوم 30 يناير، الاستمتاع بالمناظر الخلابة، والتجارب المميزة في الهواء الطلق في دبي «فستيفال سيتي ماركت»، حيث يفتتح هذا السوق الشعبي أبوابه أمام الزوار، من الأربعاء إلى السبت. كما تواصل الحديقة المسحورة المستوحاة من قصة «أليس في بلاد العجائب»، فعالياتها في سوق مهرجان دبي للتسوق، في منطقة «الخوانيج»، حتي 30 يناير الجاري.

ويستضيف سوق مهرجان دبي للتسوق في «السيف»، والمقدم من شركة «الفوعة»، مهرجان الواجهة البحرية حتى 23 يناير، حيث يحتفي المهرجان بجمال خور دبي، ويشهد تنظيم أنشطة مائية متنوعة، كما يقدم المهرجان نشاطات متنوعة في الهواء الطلق، في «حتا وادي هب». ويجب على الحضور في جميع هذه المناسبات، ارتداء الكمامات في جميع الأوقات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وفقاً لقواعد الصحة والسلامة لحكومة دبي.

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