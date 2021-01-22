المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن إطلاق شبكة أبحاث تغير المناخ في الإمارات، بهدف تعزيز منظومة جمع البيانات وإعداد الأبحاث والدراسات ذات العلاقة بتأثيرات التغير المناخي، وتعزيز قدرات كافة القطاعات على التكيف مع تداعياته.

جاء الإعلان عن ذلك خلال جلسة «الإطلاق والاجتماع الافتتاحي لشبكة الإمارات لأبحاث تغير المناخ»، والتي أقيمت افتراضياً على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

ويأتي إنشاء وإطلاق الشبكة ضمن جهود وزارة التغير المناخي والبيئة لرفع وعي مكونات المجتمع المحلي بطبيعة التغيرات المناخية التي تشهدها الدولة، وتأثيراتها على كافة القطاعات، وسبل تعزيز قدرات هذه القطاعات على التكيف مع تداعيات هذا التغير، كما تأتي مواكبة وتعزيزاً لمسيرة الإمارات وجهودها العالمية للعمل من أجل المناخ.

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة خلال إعلانه على إطلاق الشبكة: إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إيجاد بنية قوية تضم تشريعات ومشاريع ومبادرات تدعم قدرة كافة قطاعات الدولة على التعرف على التأثيرات التي يمكن أن تسببها تداعيات التغير المناخي ومتطلبات التكيف معها، حيث أطلقت الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050، والبرنامج الوطني للتكيف، وأعدت سلسلة من تقارير تقييم مخاطر التغير المناخي على القطاعات الحيوية في الدولة.

والآن وعبر إطلاق شبكة أبحاث تغير المناخ ستعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والمؤسسات الأكاديمية في الدولة على إيجاد قاعدة معلوماتية حول التغيرات المناخية التي نشهدها محلياً، كما ستحفر وتزيد من وتيرة إعداد الأبحاث والدراسات المتخصصة في هذا المجال عبر التعاون مع المختصين والأكاديميين في المؤسسات المحلية.

وأضاف: قدرة الدول على التعامل مع التحدي الأكثر خطورة لمستقبل البشرية وكوكب الأرض ترتبط بمدى معرفتها حول تأثيرات هذا التغير وتداعياته على قطاعاتها ومكوناتها المحلية، لذا فإن الشبكة تمثل داعماً قوياً لمواجهة هذا التغير وخفض مسبباته وتقليل حدة تداعياته وتعزيز قدرات التكيف معه.

وستساهم الشبكة في رسم وتحديد أجندة الأبحاث المناخية ذات الأولوية والمطلوبة في الإمارات، كما ستتيح الفرصة للمختصين والباحثين في مجال المناخ من التواصل والتعاون عبر قاعدة مشتركة توفر بيانات ومعلومات مُحدثة بشكل دائم ما يعزز قدرتهم على البحث والدراسة.

وخلال الجلسة، كشف معالي بلحيف النعيمي عن إطلاق النسخة الأولى من تقرير حالة المناخ في الإمارات والذي يقدم تعريفاً عن حالة الوعي بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على الدولة. وتسعى الوزارة عبر إطلاق التقرير إلى توفير فهم أفضل للتغيرات التاريخية والمتوقعة المتعلقة بالمناخ في الدولة والمنطقة، وتأثيراتها المحتملة، استنادًا إلى مراجعة شاملة للبحوث في مجال تغير المناخ المتعلق بالمنطقة.

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