الإعلان عن الفائزين بالجائزة العالمية للابتكار 2021

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع الجهات الراعية وهيئة التحكيم، أسماء الشركات الفائزة في النسخة الثالثة من الجائزة العالمية للابتكار 2021، في الفئة الرئيسية، وفئات المدن المستدامة، والاستهلاك والإنتاج المستدامين، والحياة البحرية.

وتهدف الجائزة التي تنظمها شركة «Globally»، بالتعاون مع الوزارة، ورعاية شركة «بيئة»، وشركة «دايموند ديفلوبرز»، وموانئ دبي العالمية، إلى استقطاب الابتكارات من حول العالم إلى الإمارات لتعزيز توجهات الدولة لأن تصبح دولة رائدة عالمياً في مجال التنمية المستدامة.

وشهدت هذه النسخة من الجائزة نمواً في عدد المتقدمين للمشاركة، حيث تجاوز عدد الطلبات 1200 طلب من 65 دولة، وقام المشاركون بتقديم طلباتهم وابتكاراتهم عبر موقع «www.GloballyGreat.com»، وهو منصة إلكترونية لمقاطع الفيديو تركز على أكثر الابتكارات العالمية المستدامة.

واختارت هيئة تحكيم الجائزة 113 متقدماً من إجمالي الطلبات المقدمة يمثلون 23 دولة للانتقال إلى المراحل التالية، استناداً لمجموعة من المعايير، ومنها قدرة الشركات على توفير حلول عالية الابتكار لمعالجة تحديات الاستدامة الملحّة، ومدى توافق المشاركات مع أهداف الاستدامة في رؤية الإمارات 2021، ومدى إمكانية تطبيق الحلول في الإمارات.

وقال معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة: إن تعزيز الابتكار وتحقيق الاستدامة يمثلان ركائز رئيسة في استراتيجيات وتوجهات الإمارات، لذا نعمل عبر إطلاق العديد من المبادرات والبرامج على استكشاف واستقطاب الحلول الابتكارية التي تعتمد على أحدث التقنيات العالمية لضمان تحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات.

وأضاف: يلعب الابتكار دوراً محورياً في تحقيق الركائز الثمانية للسياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات، وتعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها البيئية مثل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعهدات اتفاق باريس للمناخ، لذا نحرص بشكل دائم على تنظيم الفعاليات وإطلاق المبادرات الداعمة للابتكار، مشيراً إلى أن الجائزة العالمية للابتكار تعد إحدى أهم الفعاليات المُستقطبة للابتكارات سواء من رواد الأعمال والشركات الناشئة أو المؤسسات الكبرى.

وشهدت هذه النسخة توسيع مجال الجائزة لتشمل 3 فئات جديدة، بالإضافة للجائزة الرئيسية، يختص كل منها بهدف مختلف من أهداف التنمية المستدامة، وفي فئة المدن المستدامة (الهدف رقم 11)، وفئة الاستهلاك والإنتاج المستدامين (الهدف رقم 12)، والحياة البحرية (الهدف رقم 14).

وفازت شركة «Cambrian Innovation» الأمريكية بالجائزة الرئيسية للنسخة الثالثة بفضل حلولها المبتكرة لتحويل النفايات إلى طاقة وتنقية مياه الصرف الصحي من الملوثات أثناء إنتاج الطاقة. وفي فئة المدن المستدامة، وترعاها «دايموند ديفلوبرز»، فازت «Van der Hoeven Horticultural Projects» الهولندية بالجائزة بفضل حلها المبتكر لتبريد البيوت الزجاجية، والذي يسهم في تعزيز القطاع الزراعي.

وفي فئة الاستهلاك والإنتاج المستدامين، برعاية «بيئة»، فازت بالجائزة «Continuus Materials» الأمريكية والتي قامت بصناعة مادة مرنة للأسقف من نفايات البلاستيك والألياف منخفضة التكلفة والتي لا يمكن استخدامها بسهولة لأغراض أخرى.

وفازت شركة «Holland Container Innovations» الهولندية بالجائزة في فئة الحياة البحرية التي لقيت رعاية من موانئ دبي العالمية، وتتمثل حلول الشركة في حاويات قابلة للطي تهدف إلى خفض التكاليف، وتقليل الأثر البيئي لحاويات الشحن الفارغة.

من جانبها، قالت ستيفاني شاشتشابل، مدير عام شركة «Globally»: يسعدنا أن نسهم في دعم شركة «Cambrian» عبر تسهيل دخول حلولها إلى منطقة تلتزم فعلاً بتحقيق الاستدامة. ويكمن هدفنا في تشجيع جمهورنا وتثقيفه حول الطرق المناسبة للانتقال إلى اقتصاد أخضر، وتوفر «Cambrian» نموذجاً ملهماً يمكن تطبيقه عالمياً.

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