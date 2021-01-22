تعاون لتأمين الحماية المنزلية الذكية

المصدر: دبي- البيان

تتعاون شركة رينغ، مع «اتصالات» لتقديم خدمات المتابعة الذكية لخدمة السكان وتمكينهم من متابعة أحبائهم والاهتمام بسلامتهم في أي وقت ومن أي مكان. وتتألف خدمة المتابعة الذكية من اتصالات من أربع باقات من أجهزة وخدمات رينغ، بحيث تقوم كل باقة منها على أحد أجراس الباب المميزة من رينغ أو الكاميرات الأمنية التي تقدمها الشركة، كما تتضمن خطة الحماية الأساسية طوال الحياة وضمانة لثلاث سنوات.

وتتوفر خدمة الحماية المنزلية من «اتصالات» للمساحات الداخلية والخارجية، حيث تتيح للمتعاملين إمكانية الاختيار من بين أجهزة رينغ حسب المنطقة المرغوب تغطيتها. تشمل الخدمة أربعة من أجهزة رينغ وهي: جرس رينغ بالفيديو Ring Video Doorbell و كاميرا Ring Stick Up Cam Elite وكاميرا Ring Stick Up Cam Battery وكاميرا Ring Indoor Cam Plug-In

. يرافق كل من تلك الخيارات خدمة التركيب المجاني وضمان لثلاث سنوات وتخزين مقاطع الفيديو المجاني غير المحدود مع العديد من خيارات الدفع الميسّر بأقساط شهرية.

وقال محمد ميراج هدى، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى رينغ: تلتزم رينغ بالحفاظ على سلامة المنازل والمجتمعات وأمنها، ونأمل في تغيير رؤية مالكي المنازل إلى الأمن من خلال إبقائهم قادرين على متابعة ممتلكاتهم وأسرهم أينما كانوا. أعادت رينغ ابتكار جرس الباب بشكل يتيح للمستخدمين الرد على من يدق الباب من خلال الهاتف الذكي.

وذلك في أي وقت ومن أي مكان في العالم، إلى جانب تبسيط تلك التقنية ودعمها بتطبيق وبالبنية السحابية والأجهزة الأمنية المناسبة. لقد علمتنا هذه السنة أهمية الشعور بالطمأنينة وراحة البال، ويأتي تعاون رينغ مع اتصالات تماشيًا مع رؤية الإمارات من أجل الحياة الذكية، ونحن على ثقة بأن السكان المهتمين بالتقنيات الفعالة سيرغبون بالحصول على هذه الباقات الجديدة.

يشار إلى أن هذه فرصة جيدة للمتعاملين الحاليين والجدد لشركة اتصالات للاستمتاع بالحياة الذكية وميزة الكاميرات التي تعمل باتصال واي-فاي وتعرض مقاطع الفيديو عالية الدقة، بالإضافة إلى ميزة المحادثة باتجاهين والكشف عن الحركة والرؤية الليلية. وتعدّ ميزة التحكم عن بعد بالغة الأهمية مع عودة المقيمين بدولة الإمارات إلى السفر من جديد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز