عرض خاص من ماندارين أورينتال جميرا- دبي

المصدر: دبي- البيان

يقدم ماندارين أورينتال جميرا- دبي سعرًا حصريًا للإقامة في الإمارات للضيوف للاستمتاع بخصم يصل إلى 20٪ عند حجز إقامتهم التالية في المنتجع الفاخر على شاطئ البحر.

ويعد ماندارين أورينتال جميرا- دبي خياراً مثالياً لمن يبحثون عن ملاذ رومانسي مع أحبائهم، أو إقامة عائلية في عطلة نهاية الأسبوع، أو ملاذًا صحيًا لتجديد النشاط. ويسري عرض المقيمين في الإمارات حتى 20 مارس 2021.

ويقدم مطعم تاشكا قائمة برنش مبتكرة من إعداد الطاهي البرتغالي الشهير جوزيه أفيليز. ويمكن للضيوف أن يستمتعوا بالنكهات البرتغالية المتنوعة، من السلطة البرتغالية التقليدية إلى الوجبات الخفيفة مثل لحم العجل المشوي كوريزو والخبز، والحلويات البرتغالية اللذيذة. وجميع الأطباق مصحوبة بمجموعة من مشروبات تاشكا المميزة.

يطل فندق ماندارين أورينتال جميرا، دبي على المياه النقية للخليج العربي وأفق دبي المتلألئ، وهو وجهة رائعة في بيئة شاطئية. توفر الغرف والأجنحة الأنيقة في المنتجع مساحة وفيرة، وتجمع بين الديكور المعاصر والإطلالات الرائعة، مع 6 مواقع رائعة بما في ذلك مطعمان مميزان: تاشكا من قبل الشيف البرتغالي الشهير جوزيه أفيليز، ونتسو، على طراز ورياكى مطعم ستيك هاوس ياباني للشيف الأسترالي روس شونهان.

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