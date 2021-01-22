إطلالة جديدة للعلامة التجارية لمجموعة بركات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مجموعة بركات، التي تعد من أبرز الموردين الرئيسيين لمجموعة متنوعة من المنتجات الطازجة، حملة لتطوير أعمالها وعلامتها التجارية بما يتماشى مع توجهات المستهلكين التي تشهد تغيراً متسارعاً فيما يتعلق بالصحة والتغذية. وبعد 44 سنة من النجاح، تقدم مجموعة بركات صورة جديدة في سبيل استقطاب نطاق أوسع من العملاء الذين يركزون على أهمية الصحة والتغذية في حياتهم اليومية.

وكانت الدراسات الحديثة بينت أنه من المتوقع أن يسجل سوق عصير الفواكه والخضراوات في الشرق الأوسط وأفريقيا معدل نمو سنوياً مركباً يبلغ 6.24٪ خلال الفترة القادمة من 2020 إلى 2025. ورغم أن متوسط الاستهلاك الحالي للفرد من عصائر الفاكهة والخضراوات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يبلغ نسبة أقل إلى حد ما من متوسط الاستهلاك في المناطق المتقدمة، فإنه يتزايد بوتيرة متسارعة. ومن المتوقع أن يسجل سوق الخضار والفواكه في دول مجلس التعاون الخليجي بأكمله معدل نمو سنوياً مركباً قدره 8.6٪ خلال الفترة القادمة ذاتها.

وبناءً على حملة إعادة تقديم مجموعة بركات التي تأسست عام 1976، فإنها ستصبح علامة تجارية ذات أصول أساسية للمنتجات الطازجة بهدف تلبية الطلب المتزايد للمستهلكين وزيادة الوعي بهذا القطاع. ويشتمل التصميم الحديث على شعار «نحن نقدم أفضل ما هو جديد»، وهو أمر بالغ الأهمية لإرث العلامة التجارية والمعيار الذهبي.

وضمن حملة إعادة تصميم العلامة التجارية، فإنها ستواصل تعزيز منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها والتي كشف عنها في عام 2018. ويشمل ذلك الشراكات ضمن السوق عبر الإنترنت مثل noon.com، الأمر الذي يتيح لشركة بركات توسيع قاعدة عملائها من خلال الجمع بين المنتجات الطازجة وراحة العملاء.

ويتولى راشد محمد العبار إدارة عمليات تحديث هوية العلامة التجارية ومبادرات توسيع التجارة الإلكترونية، حيث يدرك العبار أهمية التحول الرقمي وضرورة التكيف مع التركيبة السكانية الشابة من أجل استمرارية العلامة التجارية ونموها.

وقال راشد العبار: متحمسون للكشف عن أول تحديث لعلامة بركات منذ قرابة عقدين من الزمن. وقد لاحظنا من خلال أبحاث السوق المكثفة الحاجة المتزايدة للعلامات التجارية المحلية والراسخة لاستقطاب المزيد من المستهلكين. ومن خلال تقديم نظرة مستقبلية واعدة، بالإضافة إلى الخطط الكبيرة لمواصلة النمو بالاعتماد على التجارة الإلكترونية وإطلاق الشراكات وتبني الممارسات المستدامة، فنحن واثقون من هذا التوجه الجديد لعلامة بركات.

وإلى جانب إعادة تصميم العلامة التجارية، فإن مجموعة بركات تنفذ استراتيجيات على المدى الطويل، مثل صياغة الاتفاقيات والشراكات في سبيل تبني ممارسات مستدامة ومسؤولة بيئياً ضمن المجموعة. وتؤكد مجموعة بركات تحقيق أعلى معايير الجودة، مع الحصول على شهادات عدة مثل ISO9001، وISO22000، وFSSC 22000، و«حلال».

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