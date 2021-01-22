عروض وكرنفالات وجوائز مغرية في "ميركاتو "

المصدر: دبي- البيان

ينبض مركز ميركاتو بمجموعة متنوعة وشيقة من العروض والكرنفالات العالمية الرائعة التي تتواصل حتى نهاية مهرجان دبي للتسوق في 30 يناير.

ويحفل مسرح ميركاتو بمجموعة من العروض الممتعة أهمها العرض الكوميدي ثيلمو بارول الإسباني من مدريد حيث يؤدي مجموعة من المؤدين العالميين أفضل الخدع الكوميدية والأعمال المشوقة مثل الدراجات الأحادية والقصص المضحكة التي تبهر الحضور، أما عرض الثنائي الكوميدي لاعبا التنس فهو واحد من العروض المضحكة التي تنشر البهجة والضحك بين أفراد العائلة.

وتجوب العروض الجوالة أروقة ميركاتو مثل عرض الكائنات الفضائية وعرض جولة حول العالم إذ يقوم مجموعة من المسافرين بزيارة إلى الحاضر من حقبة أخرى ويمتعون الحضور بالكوميديا الرائعة والتمثيل المسرحي المتنقل خلال العرض. وهناك ورش عمل للأطفال تنشر بينهم المرح.

ويكافئ ميركاتو وتاون سنتر جميرا المتسوقين بجوائز أسبوعية مميزة خلال مهرجان دبي للتسوق ويهنئ ميركاتو الفائزين بالجوائز الأسبوعية وهم محمود المضرب و صوفيا الكتبي و مورجان مارشال فقد فاز كل منهم بدراجة إلكترونية Specialized Turbo Cero XL Expert. وهي تعتبر أخف دراجة في العالم وبقيمة 37.000 درهم لكلّ دراجة.

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