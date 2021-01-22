تراجع الأسهم بعد مكاسب قياسية خلال الأسبوع

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

انخفضت الأسواق المحلية في ختام جلسة أمس، إثر تعرضها لعمليات جني أرباح مستحقة لا سيما من قبل الأجانب والمؤسسات، بعد وتيرة صعود دامت جلسات عدة صعدت بالمؤشرات والأسهم لأعلى مستوياتها، منذ سنوات على وقع جملة من المحفزات الإيجابية.

وانخفض سوق دبي بنسبة 2.03% أو ما يعادل 56.7 نقطة ليغلق عند 2735.61 نقطة مع نزول أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل، فيما تراجع سوق أبوظبي 1.14% توازي 64.85 نقطة ليصل إلى 5611.3 نقطة، بضغط هبوط أسهم الاتصالات والبنوك والعقار والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو مليار درهم موزعة بواقع 564.5 مليوناً في أبوظبي و436 مليوناً بدبي، وجرى تداول 496 مليون سهم، منها 371.69 مليوناً في دبي و124.3 مليوناً بأبوظبي، من خلال 9431 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 2.81% مع نزول «إعمار العقارية» 3.6% و«إعمار للتطوير» 2.22% و«إعمار مولز» 2.04% و«ديار» 1.6% و«داماك» 1.41% و«الاتحاد العقارية» 1.37%، وهبط قطاع البنوك 2.2% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 2.93% و«دبي الإسلامي» 1.76%.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.96% مدفوعاً بهبوط «شعاع» 3.12% و«دبي للاستثمار» 1.18%، فيما استقر «سوق دبي المالي»، ونزل قطاع النقل 0.54% بعد تراجع «الخليج للملاحة» 2.38% و«العربية للطيران» 1.45%، فيما ارتفع «أرامكس» 0.23%.

وتصدر «إعمار» النشاط مستقطباً 94.4 مليون درهم، يليه «دبي الإسلامي» 49.4 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 48.7 مليون درهم، ولم يرتفع سوى 3 أسهم تصدرهم «تبريد» بنسبة 1.08% ثم «أمان» 1%، فيما كان «إعمار» الأكثر انخفاضاً. وعمد المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 49 مليون درهم، بينما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو البيع.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 1.04% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.8% و«أبوظبي التجاري» 1.79% و«أبوظبي الإسلامي» 2.53%، ونزل قطاع الاتصالات 3.18% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وهبط قطاع العقار 2.79% بعد انخفاض «الدار» 2.78% و«رأس الخيمة العقارية» 3.02%.

وهبط قطاع الطاقة بنسبة 0.94% بفعل تراجع «دانة غاز» 0.71% و«أدنوك للتوزيع» 0.25% و«طاقة» 3.95%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار 4.95% مع نمو «العالمية القابضة» 5.88% بعد قفزة كبيرة في أرباحها السنوية، مقابل هبوط «إشراق» 3.24% و«الواحة كابيتال» 0.91%.

وتزعم «اتصالات» النشاط مستقطباً 120 مليون درهم، يليه «الدار» 108.1 ملايين درهم، ثم «أبوظبي الأول» 96.6 مليون درهم، ولم يرتفع سوى 4 أسهم تصدرها «العالمية القابضة» و«بنك الشارقة» بنحو 5.88% و3.1% على التوالي، فيما كان «بنك رأس الخيمة الوطني» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.95%، ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 30.3 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع.

المؤسسات

وعمدت المؤسسات نحو البيع في السوقين بصافي استثمار 49.75 مليون درهم، منها 38.2 مليوناً في دبي و11.6 مليوناً بأبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 49.75 مليون درهم، موزعة بواقع 38.2 مليوناً في دبي و11.6 مليوناً بأبوظبي.

إفصاحات

- يجتمع مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني الثلاثاء المقبل، لمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية.

- قامت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بشراء 2.08 مليون سهم من أسهمها بتاريخ 20 يناير، و6.8 ملايين سهم بتاريخ 21 يناير، وبلغ سعر الشراء 0.55 درهم للسهم في كل صفقة، وتمت عملية الشراء من خلال وسيطها الرمز كابيتال.

- عينت مجموعة جي إف إتش المالية نائل الكجك كرئيس مشارك لإدارة الاستثمار اعتباراً من 10 يناير 2021.

- حصلت شركة أجيليتي للمخازن العمومية على اتفاقية تسهيلات ائتمانية من بنوك عدة، بزيادة 75 مليون دولار، وذلك بزيادة خط ائتمانها من 725 مليون دولار إلى 800 مليون دولار.

- يعقد مصرف الإمارات الإسلامي اجتماعاً لمجلس إدارته الثلاثاء المقبل؛ لمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية لمساهمي المصرف.

- توقعت شركة شعاع كابيتال تحقيق أثر إيجابي لصفقة شراء ديون مجموعة ستانفورد مارين البالغة 1.13 مليار درهم، على نتائجها المالية للربع الرابع 2020، من خلال رسوم الإدارة ورسوم الأداء، بالإضافة إلى العائد على حصة الشركة من الاستثمار في الصفقة.

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