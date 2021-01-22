قادة الأعمال الآسيويون يناقشون متطلبات التعافي

المصدر: دبي- البيان

بحث منتدى قيادة الأعمال الآسيوي، استراتيجيات الوصول للتعافي الاقتصادي خلال أول اجتماع افتراضي لمحادثات المنتدى الحية لعام 2021، والذي عقد مؤخراً.

وكما كانت عليه الحال في الجلسات السابقة، فقد شهد الاجتماع الذي أقيم في المدينة الافتراضية التي تم تأسيسها خصيصاً لجلسات المنتدى، مشاركة غنية من الخبراء والاقتصاديين والفنانين والقادة الإماراتيين، الذين تحدثوا عن القيادة التحويلية ودورها في ترسيخ حقبة جديدة للسوق الآسيوية، خاصة في أعقاب جائحة كوفيد-19. وسيتم عقد النسخة القادمة من المؤتمر في 9 فبراير.

وتحدث فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، خلال جلسة بعنوان «إعادة التفكير في العولمة»، عن الظروف التي أحدثها كوفيد-19، والتحديات والفرص التي صاحبته. كما سلط الضوء على الكيفية التي ستُحدث بها الموهبة كل الفرق في العصر الجديد.

وقال: «تعد المواهب عامل تغيير في قواعد اللعبة في الوقت الحالي بالنسبة لشركات الاستثمار لاتخاذ قرار بالذهاب إلى الوجهة أ أو ب. وقد اعتمدت دولة الإمارات هذا الأمر كاستراتيجية للبلاد منذ فترة طويلة».

وتحدث الدكتور أديتيا ماتو، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، خلال جلسة حملة عنوان «الطريق الطويل وصولاً إلى الاستقرار الاقتصادي»، حيث قدم تقييماً لتأثير الوباء على مصادر دخل المليارات حول العالم، مع التركيز على الحلول المستدامة لتحفيز انتعاشها، والعودة إلى الاستقرار المالي. كما سلط الضوء على الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، والتحديات التي تواجه المنطقة، في جلسة تفاعلية وغنية بالمعلومات.

وتطرقت الدكتورة عائشة خانا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ADDO AI، سنغافورة، لموضوع «الأزمة:

محفز لمستقبل قائم على التكنولوجيا»، إلى جهود الحكومات والبنوك والمنظمات الدولية لمواجهة التداعيات الاقتصادية، من خلال زيادة استخدام التكنولوجيا والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. فيما ركّز غوراف غوبتا، الشريك المؤسس لمنصة زوماتو، على كيفية تقدم تطبيقات توصيل الطعام مثل زوماتو، لمواجهة تحديات العصر من خلال الاستخدام المتطور للتكنولوجيا.

كما تحدثّت أليشا موبين، نائب المدير العام لمجموعة أستر للرعاية الصحية، عن تحديات الرعاية الصحية النفسية في ظل الوباء. وفي جلسة «أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة: إلحاح أكبر مع رهانات أكبر» التي كان لها موقع مركزي في محادثات المنتدى، قدمت كاثلين روجرز، رئيسة EARTHDAY.ORG منظورًا عالميًا لقضية تغير المناخ، وفتحت المجال للنقاش حول مسؤولية القادة لضمان محو الأمية البيئية، مفتاح التنمية المستدامة، جنباً إلى جنب مع أجندة تبني الاقتصاد الأخضر.

كما تحدث الفنان ساشا جفري، خلال الجلسة المخصصة للقوة الناعمة، عن «رحلة الإنسانية) وحملة جمع التبرعات العالمية التي أطلقها من أجل تحقيق الرفاهية والسعادة للأطفال حول العالم. وقال:»العالم ليس موجهًا بالتكنولوجيا، إنه عالم إنساني).

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