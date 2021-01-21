«مصدر» و«جيزوبا تشاينا» تتعاونان في مشاريع الطاقة المتجددة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «مصدر»، ومجموعة «جيزوبا تشاينا»، عن توقيع مذكرة تفاهم، لبحث فرص التعاون في مشاريع طاقة متجددة حول العالم.

وقّع المذكرة محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وليو زي شيانغ رئيس مجلس إدارة «جيزوبا تشاينا».

وقال محمد جميل الرمحي: تعتبر «جيزوبا شاينا»، إحدى الشركات الهندسية الرائدة عالمياً، كما أنها تنشط في العديد من القطاعات التي تحظى باهتمامنا في «مصدر»، ومن ضمنها الطاقة المتجددة، والمجتمعات الحضرية، اللذان يمثلان قطاعين مهمين لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف: لدى «مصدر» حالياً مشاريع في أكثر من 30 دولة حول العالم، تبلغ الطاقة الإجمالية لمحفظة مشاريعها 10.7 غيغاواط، في حين تبلغ قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار. ونتطلع للعمل مع شركائنا، لبحث فرص ومجالات التعاون المتاحة، وتطوير مشاريع مهمة، تعود بالنفع على جميع الجهات المشاركة.

من جانبه، قال ليو زي شيانغ: تجمعنا مع «مصدر»، ذات الأهداف، المتمثلة في تحقيق التنمية، وفق أسس مستدامة ونظيفة. وكشركة رائدة عالمياً في مجال منشآت الطاقة، تتطلع مجموعة جيزوبا تشاينا، إلى التعاون مع شركائها، لتطوير مشاريع نظيفة بارزة وأكثر استدامة، بما يسهم في دعم تحقيق التنمية المستدامة في العالم.

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