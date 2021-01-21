48.000.000.000 درهم مكاسب الأسهم في أسبوع المحفزات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حققت الأسهم المحلية مكاسب قياسية في تداولات الأسبوع الماضي، بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 48 مليار درهم، مدفوعة بتحسن معنويات المستثمرين على وقع تسارع عملية التطعيم ضد «كوفيد 19» في الدولة، إلى جانب جملة من المحفزات يتصدرها زيادة حصص تملك الأجانب في شركات الاتصالات المدرجة، وانطلاق ماراثون النتائج السنوية بأرباح وتوزيعات مبشرة.

وصعد سوق دبي بنسبة 1.24% إلى 2735.6 نقطة وسط صعود شبه جماعي للمؤشرات القطاعية عدا التأمين، فيما زاد سوق أبوظبي 6.54% عند 5611.3 نقطة بدعم ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية.

وتعززت المكاسب بالاتجاه الشرائي للمؤسسات والأجانب بعدما ضخوا في الأسواق خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1.35 مليار درهم، حيث حققت المؤسسات صافي استثمار 578.7 مليون درهم، فيما سجل الأجانب صافي استثمار 216.9 مليوناً في سوق دبي و556.9 مليوناً في أبوظبي.

وجذبت الأسهم سيولة بنحو 5.3 مليارات درهم، موزعة بواقع 2.12 مليار في دبي، و3.15 مليارات في أبوظبي، وجرى تداول 2.2 مليار سهم، منها 1.5 مليار في دبي و722.26 مليوناً في أبوظبي، من خلال 45 ألف صفقة.

وعلى صعيد الأسهم القيادية والدفاعية، ارتفع في سوق دبي «دبي الإسلامي»1.21% و«الإمارات دبي الوطني» 1.31% و«دو» 12.07%، و«إعمار للتطوير» 0.65% و«ديار» 3.36%، و«سوق دبي المالي» 9.57% و«دبي للاستثمار» 0.6%، و«أرامكس» 1.61%.

بينما في أبوظبي نما «أبوظبي الأول» 6.71% و«أبوظبي التجاري» 6.66% و«أبوظبي الإسلامي» 0.2%، و«الدار» 9.03% و«رأس الخيمة العقارية» 9.32%، و«اتصالات» 11%، و«العالمية القابضة» 6.64%، و«طاقة» 2.1% و«أدنوك للتوزيع» 1.29%.

واستقطب «إعمار العقارية» أكبر حصة من سيولة سوق دبي خلال الأسبوع بنحو 391.8 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 365.86 مليوناً، ثم «سوق دبي المالي» 229.1 مليون درهم، بينما في سوق العاصمة تزعم «الدار» النشاط بنحو 643.3 مليون درهم، تلاه «اتصالات» 588.6 مليوناً، ثم «أبوظبي الأول» 574 مليون درهم.

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