«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها إلى الدوحة الثلاثاء

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «فلاي دبي»، أمس، استئناف رحلاتها إلى قطر وستبدأ الناقلة رحلاتها بواقع رحلتين يومياً من مطار دبي الدولي إلى مطار حمد الدولي في الدوحة اعتباراً من 26 الجاري.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي للشركة: «بإعلان اليوم نرى شبكة فلاي دبي تنمو إلى 64 وجهة، ستبدأ الرحلات إلى الدوحة اعتباراً من 26 يناير ولتلبية الطلب المتوقع، يسعدنا إطلاق رحلتين يومياً، ونأمل أن نتمكن من الاستمرار في نمو رحلاتنا».

وقال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في «فلاي دبي»: توفر الناقلة خدمات سفر مريحة وموثوقة بين البلدين. يتمتع الركاب بفرصة اختيار الطريقة التي يرغبون في السفر بها، سواء كان ذلك في درجة رجال الأعمال المريحة أو تجربة ملائمة حسب الطلب في الدرجة السياحية.

التذاكر متاحة للحجز اليوم على موقع flydubai.com». وسيكون للمسافرين خيار تجربة درجة رجال الأعمال والاستمتاع بالمساحة والخصوصية في المقصورة ومقعد فسيح ومريح، والترفيه على متن الطائرة مع الأفلام والبرامج التلفزيونية المتاحة للمشاهدة ومجموعة من الوجبات الخفيفة اللذيذة والمشروبات الساخنة والباردة المجانية.

ويستمتع الركاب المسافرون في الدرجة السياحية بمقعد من تصميم شركة ريكارو يوفر مستويات مثالية من المساحة والراحة في الأجواء.

وتواصل «فلاي دبي» نشر خدمة «الواي فاي» عبر أسطولها، ما يتيح للركاب البقاء على اتصال أثناء رحلتهم ويمكنهم تصفح الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتصفح آخر الأخبار. يمكن للمسافرين الاختيار بين باقات الأسعار (فليكس / القيمة) أو (لايت) وحسب احتياجات السفر الخاصة بهم.

وتم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع «فلاي دبي» لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للمسافرين الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. وفرت «فلاي دبي» مؤخراً تأميناً شاملاً على السفر متعدد المخاطر يشمل تغطية ضد «كوفيد 19» لمنح الركاب راحة البال عند السفر.

في الإمارات، عقدت «فلاي دبي» أيضاً شراكة مع «استر» وإن إم سي" للرعاية الصحية لتوفير اختبار PCR للركاب بأسعار خاصة، للاستفادة من هذه الأسعار الخاصة، يجب أن يقدم المسافر تأكيد حجز صالح مع فلاي دبي مع بطاقة الهوية الإماراتية أو صورة جواز السفر.

وتبدأ أسعار درجة رجال الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى الدوحة من 4000 درهم وأسعار الدرجة السياحية 1300 درهم فيما تبدأ أسعار درجة رجال الأعمال ذهاباً وإياباً من الدوحة إلى دبي من 4000 ريال قطري وأسعار الدرجة السياحية من 725 ريالاً.

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