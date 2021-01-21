«البحري لإدارة السفن» تحوز «آيزو» 45001 للصحة والسلامة المهنية

المصدر: دبي- البيان

حصلت «البحري لإدارة السفن»، وهي واحدة من قطاعات الأعمال الخمسة التابعة لشركة «البحري» للخدمات اللوجستية والنقل، على شهادة «آيزو» 45001:2018 لأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية، وتسلمتها من قبل شركة «دي إن في جي إل» DNV GL، بعد أن استوفت المعايير العالمية لتحسين سلامة الموظفين، وتقليل المخاطر في أماكن العمل، وخلق ظروف عمل أفضل وأكثر أماناً.

وتغطي شهادة «آيزو» 45001:2018، أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية، وتهدف إلى تمكين المؤسسات والشركات، من توفير أماكن عمل آمنة وصحية، من خلال منع الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل، وتحسين أداء الصحة والسلامة المهنية بشكل استباقي. وتشمل شهادة «آيزو» 45001:2018، التي حصلت عليها «البحري لإدارة السفن»، كافة مكاتبها وسفنها، وتغطي جميع الموظفين الإداريين، وموظفي الدعم وطواقم السفن.

وفي دلالة على التزامها بالجودة والسلامة وحماية البيئة، وإلى جانب الشهادة الجديدة، تمتلك «البحري لإدارة السفن»، شهادة «آيزو» 9001:2015 لأنظمة إدارة الجودة، وشهادة «آيزو» 14001:2015 لأنظمة الإدارة البيئية، وشهادة «آيزو» 50001:2018 لإدارة الطاقة. كما انتقل القطاع بنجاح في العام الحالي من شهادة «آيزو» 50001:2011، إلى «آيزو» 50001:2018.

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