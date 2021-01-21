«فينيكس» تطلق خدمة اشتراك بالسكوتر الكهربائي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت فينيكس، الشركة المشغلة لخدمات التنقل الخفيف التي تم افتتاحها مؤخرًا، خدمة الاشتراك الخاص بالسكوترات الكهربائية في أبوظبي وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط بغية تمكين الأفراد من الاستفادة من الإمكانيات الحضرية ودفع المجتمعات نحو الأمام.

وقد أطلقت الشركة خدمة الاشتراك الخاص «ماي فينيكس» رسميًا في أبوظبي لتمكين المستخدمين من الاستفادة من سكوتر فينيكس الإلكتروني الخاص بهم مقابل رسوم أسبوعية أو شهرية ميسورة التكلفة. وتشمل باقة الاشتراك الخاص جولات غير محدودة، وإمكانية استخدام التطبيق الذكي لفتح قفل السكوتر وتحديد موقعه، وصيانة مجانية للسكوتر، وخدمة استبدال السكوتر بدون عناء في أقل من 24 ساعة.

قال جايديب دانوا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فينيكس: نهدف إلى تزويد الركاب بمجموعة من خدمات التنقل الصغيرة التي تلبي احتياجاتهم اليومية على أفضل وجه وتطلق العنان لإمكانات المدن. نريد تقديم خدمة تنقل جديدة تكون أسهل وأرخص على المستخدمين.

والآن أصبح لدى مستهلكي «ماي فينيكس» خيار آخر ميسور التكلفة وبدون التزام بدلاً من دفع آلاف الدراهم لشراء سكوتر مقدمًا قد لا يستخدمونه أو قد ينكسر بسبب رداءة الجودة. «ماي فينيكس» هو أول حل للاشتراك في التنقلات الدقيقة في المنطقة يوفر تأمينًا لكل رحلة وخدمة وصيانة مجانية وترقيات سنوية للمركبة وتطبيقاً ذكياً للسكوتر. نحن فخورون بزيادة خدمة السكوتر الخاص لخدماتنا في العاصمة أبو ظبي«.

وتمتلك فينيكس أكبر عدد من السكوترات الكهربائية في الشرق الأوسط، وكل سكوتر مزود بحزمة تعقيم مدمجة لليدين. وبإمكان المستخدمين الاستفادة من حزم اشتراك»ماي فينيكس«عبر تطبيق»فينيكس) على الهاتف المحمول، والمتوفر في متجري آي أو أس وجوجل بلاي.

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