«المركزي» يعلن إجازات 2021 و2022 للقطاع المصرفي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن جدول الإجازات الرسمية المعتمد على ان تقوم جميع البنوك بمنج العاملين لديها إجازات مدفوعة الأجر، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر المتضمن تحديد مناسبات وايام العطلات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص بالدولة.

وقال المركزي، في تعميم اليوم حصلت «البيان» على نسخة منه، ان عطلة عيد الفطر ستكون من 29 رمضان إلى 3 شوال 1442 هجرياً، فيما ستكون عطلة وقفة عرفة في 9 ذي الحجة، وعطلة عيد الأضحى بواقع 3 أيام من 10 إلى 12 ذي الحجة، وعطلة رأس السنة الهجرية الخميس 12 أغسطس (مرحلة)، والمولد النبوي الشريف الخميس 21 أكتوبر (مرحلة)، ويوم الشهيد الأربعاء 1 ديسمبر (مرحلة)، واليوم الوطني الخميس والجمعية 2 و3 ديسمبر.

وذكر المركزي انه بالنسبة لعام 2022، ستكون عطلة رأس السنة الميلادية السبت 1 يناير، وعيد الفطر من 29 رمضان إلى 3 شوال، ووقفة عرفة في 9 ذي الحجة وعيد الأضحى من 10 إلى 12 ذي الحجة وراس السنة الهجرية السبت 30 يوليو والمولد النبوي الشريف السبت 8 أكتوبر ويوم الشهيد الخميس 1 ديسمبر (مرحلة)، واليوم الوطني الجمعة والسبت 2 و3 ديسمبر.

ودعا المركزي، بحسب التعميم، البنوك ضمان بقاء أجهزة الصراف الآلي التابعة لها مزودة بالأوراق النقدية بشكل كاف في جميع الأوقات.

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