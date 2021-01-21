إكسبو 2020 يدعو المواهب الموسيقية من النساء إلى أوركسترا الفردوس

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن إكسبو 2020 دبي أن الرابع من فبراير 2021 هو الموعد الأخير المتاح أمام صاحبات المواهب الموسيقية لتقديم تسجيلات مصورة إلى أوركسترا الفردوس النسائية والحصول على فرصة التدريب والتوجيه تحت قيادة الفنان إيه.آر رحمان، الموسيقي الحائز على جوائز غرامي وأوسكار.

ومع تبقي أسبوعين فقط على إغلاق باب التقديم، يدعو إكسبو 2020 دبي الموهوبات في مجال الموسيقى من مستوى متوسط إلى شبه محترف من مختلف أنحاء العالم العربي إلى التقدم لأوركسترا الفردوس، الذي سيقدم عروضا للعالم في إكسبو 2020.

وستعمل الأوركسترا الخاصة بإكسبو تحت قيادة وإشراف المؤلف الموسيقي وكاتب الأشعار الغنائية الشهير إيه.آر. رحمان، الذي سيتولى وضع الموسيقى للعرض الافتتاحي للأوركسترا. ويستهدف فريق الأوركسترا ضم 50 عازفة وعرض مواهبهن أمام الجمهور العالمي.

وقالت نورا سليمان، متخصص أول، أوركسترا الفردوس النسائية، إكسبو 2020 دبي :"بوصفي موسيقية إماراتية وجزءا من فريق أوركسترا الفردوس طيلة العام المنقضي، أشعر بفخر خاص للعمل مع إيه.آر رحمن باعتباره رمزا موسيقيا، في دور من شأنه أن يلهم ويمكّن الموسيقيات من مختلف أنحاء العالم العربي في المسيرة إلى إكسبو 2020 وما بعده".

"يتيح إكسبو منصة رائعة لعرض ثقافة منطقتنا والمواهب الخلّاقة التي تزخر بها أمام العالم مع استعراض قدرتنا على جمع العالم معا لتعزيز التعاون. نسعى للوصول إلى موسيقيات من المنطقة من مختلف الأعمار والخلفيات للانضمام إلى تشكيلتنا، التي ستساهم بشكل جماعي في تعزيز الإبداع والابتكار وإلهام إرث يدوم طويلا حتى بعد ختام فعاليات إكسبو 2020 بحلول نهاية مارس 2022".

وقال إيه.آر. رحمان: "ستضم أوركسترا الفردوس النسائية طيفا متنوعا من الموسيقيات من المنطقة. دبي نموذج رائد للعالم الجديد، وسيعكس هذا التجمع ما تمثله هذه المدينة بوصفها ملتقى رائعا ومبهرا للثقافات. أتطلع إلى أن أكون جزءا من رحلة أوركسترا الفردوس الواعدة".

وافتتح باب التسجيل للمرة الأولى في 2020، لكن توقف العمل مؤقتا بالرابط الخاص بتقديم الطلبات مع تصويت الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض بتأجيل إكسبو الدولي لعام واحد من أجل السماح لجميع المشاركين بتجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19.

وسيكون إكسبو 2020 دبي أول نسخة من إكسبو الدولي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وسيقام من الأول من أكتوبر 2021 إلى الحادي والثلاثين من مارس 2022.

ملاحظات هامة

• الدعوة موجهة إلى الموسيقيات، من مستوى الممارسة المتوسط إلى شبه المحترف، للتقدم الآن للمشاركة في أوركسترا الفردوس النسائي عن طريق تقديم تسجيل مصور عبر هذا الرابط، الذي تتوفر به أيضا المعايير والمعلومات الكاملة لطلبات التقديم.

• عبر التسجيلات المصورة المقدمة في 2020 و2021، سيجري اختيار 100 موسيقية لعمل اختبارات حية في دبي، على أن يقع الاختيار في النهاية على 50 منهن لأداء أدوار في الأوركسترا.

ستبدأ البروفات في صيف 2021، وسيكون مقر إقامة من يقع عليهن الاختيار في دبي أيضا طيلة فترة إقامة إكسبو 2020.

• التسجيلات المصورة التي جرى إرسالها في 2020 لا تزال صالحة ولا حاجة لإعادة الإرسال.

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