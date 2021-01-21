افتتاح مجمّع "دناتا سيتي نورث" للشحن في مطار مانشستر

المصدر: دبي - البيان

افتتحت دناتا، أحد أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، مجمّعاً حديثاً للشحن في مطار مانشستر. واستثمرت دناتا أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني في إنشاء هذا المجمع، البالغة مساحته 150 ألف قدم مربعة، والذي سيتيح للشركة دمج وتوسيع عملياتها في مانشستر.

وتتميز المنشأة بموقع جيد يسهل منه الوصول إلى ساحة وقوف الطائرات، وتشمل مساحة تخزين قدرها 125 ألف قدم مربعة ويمكنها التعامل مع ما يزيد على 150 ألف طن من البضائع سنوياً. كما أنها مجهزة بأحدث التقنيات المتوافقة مع أعلى معايير الصناعة لضمان التعامل الفعال والآمن مع جميع أنواع البضائع، بما في ذلك الأدوية والمواد سريعة العطب والبضائع الخطرة ومحركات الطائرات والمركبات.

وقال أليكس دوسنوا، المدير التنفيذي لشركة دناتا المملكة المتحدة: "يسعدنا الإعلان عن افتتاح مرفق شحن آخر عالمي المستوى في موقع استراتيجي في مانشستر، وتعزيز عملياتنا الحالية في المملكة المتحدة، التي تشمل أيضاً مجمع دناتا سيتي في لندن هيثرو، ما يتيح لعملائنا تطوير عملياتهم في المنطقة. وتؤكد استثماراتنا وتوسعاتنا المتواصلة مدى التزامنا تجاه عملائنا وصناعة الشحن المحلية في هذه الظروف الحرجة ما يدعم عملياتنا في البوابات الرئيسية في جميع أنحاء البلاد".

وقال مدير مجموعة ماج MAG العقارية جاريث جاكسون: "يشكل افتتاح مجمع الشحن الجديد هنا في مطار مانشستر تطوراً مهماً. وسوف تعزز هذه المنشأة الدور الذي نلعبه في ضمان نقل البضائع بسلاسة من وإلى أسواق المنطقة الشمالية من جميع أنحاء العالم. ولن تقتصر فوائد المرفق الجديد على تعزيز حركة التجارة فحسب، بل ستشمل أيضاً توفير مزيد من فرص العمل في مانشستر الكبرى. ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع دناتا وهي تواصل توسيع عملياتها عبر مطار مانشستر".

ويحتوي مجمّع "دناتا سيتي نورث" على مركز للأدوية والمواد سريعة العطب، ويوفر للعملاء حلولاً آمنة وموثوقة لسلسلة الشحن المبرد للتعامل مع البضائع الحساسة للحرارة، بما في ذلك لقاحات "كوفيد-19". وقد روعي في تصميم المنشأة المرونة وتلبية متطلبات التعامل مع المنتجات الخاصة بالاستفادة من أحدث التقنيات. كما أن مناطق التخزين المبرد في المركز معيارية، ما يتيح لفرق العاملين إدارة متطلبات المناولة المتغيرة مع قدرات مخصصة للتحكم في البيئة. وتعمل أنظمة مراقبة رقمية على تسهيل إدارة جميع المناطق في الوقت الفعلي. ويحتوي المجمع أيضاً على 25 ألف قدم مربعة مخصصة للمكاتب والاجتماعات والأنشطة الاجتماعية.

يذكر أن دناتا وضعت استثمارات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في البنية التحتية والمعدات والتقنيات المتطورة، ما عزز مكانتها كمزود رائد لخدمات الشحن الجوي في المملكة المتحدة. وشملت هذه الاستثمارات افتتاح "دناتا سيتي إيست"، وهي منشأة تصدير جديدة في لندن هيثرو زادت بشكل كبير من سعة الشحن في أكثر المطارات ازدحاماً في المملكة المتحدة، حيث تدير دناتا 14 منشأة في 6 مطارات ويمكنها التعامل مع أكثر من 850 ألف طن من البضائع سنوياً في جميع المناطق.

وتقدم دناتا، المزود العالمي للخدمات الجوية والشريك الموثوق به لأكثر من 300 ناقلة جوية، خدمات المناولة الأرضية والشحن والتموين في 126 مطاراً في 19 دولة.

وتعاملت فرق دناتا خلال السنة المالية 2019/ 2020 مع 681 ألف طائرة، و2.9 مليون طن من البضائع، وحمّلت على الطائرات أكثر من 93 مليون وجبة.

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