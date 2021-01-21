«انترناشيونال بوليسي دايجيست»: تغييرات القوانين الاجتماعية تُعزز التعافي الاقتصادي بدبي

المصدر: دبي- سيد صالح

أشاد موقع «انترناشيونال بوليسي دايجيست» الشبكي الأمريكي بالتغييرات التي أعلنتها حكومة الإمارات في نهاية العام الماضي بشأن بعض القوانين الاجتماعية.

ونشر الموقع تقريراً خاصاً عن التغييرات وعن دورها المُنتَظَر في تعزيز التعافي الاقتصادي في الإمارات من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد-19».

ووصف التقرير هذه التغييرات بالإيجابية وبكونها خطوة مشجعة على طريق تسهيل الحياة خصوصا للمقيمين الأجانب. وأضاف التقرير أن هذه الخطوة ستجلب المزيد من الراحة للمقيمين وستجعل حياتهم فيها أكثر سهولة.

وأكد التقرير أن ثمة خطوات أخرى مماثلة اتخذتها حكومة الإمارات العام الماضي بالتزامن مع التعديلات في القوانين المتعلقة بالمقيمين بالأجانب، وتصب في نفس الهدف، وهو تحقيق المزيد من الانفتاح على العالم في الدولة وترسيخ مكانتها كقطب عالمي للتعايش بين كافة الثقافات والتسامح بين كافة الأديان.

ومن أبرز هذه الخطوات على سبيل المثال معاهدة السلام التي أبرمتها الإمارات مع إسرائيل في منتصف سبتمبر الماضي.

وأفاد التقرير بأن هذه الخطوة تحديداً أتت على نحو سريع بثمارها الاقتصادية المرجوة، وكان من أهم هذه الثمار أنها جلبت للإمارات 50.000 سائح إسرائيلي لزيارتها.

وتوقع التقرير أن تكون دبي تحديداً هي أول وأكثر المستفيدين من هذه الخطوات الإيجابية والتغييرات اللافتة، والتي من شأنها أن تمنح دفعة قوية هائلة للتعافي الاقتصادي المتوقع في دبي خلال العام الجاري، خاصة وهو العام الذي سيشهد استضافتها للحدث المُنتَظَر «اكسبو 2020 دبي».

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