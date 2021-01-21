«المركزي» يطّلع على ربحية البنوك والتوزيعات

المصدر: أبوظبي ـ وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في قصر الوطن، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي.

واستعرض المجلس المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال، حيث ناقش مقترحات دائرة الرقابة على البنوك واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وأبرزها النظر في ربحية البنوك والمخصصات والتوزيعات لسنة 2020، وطرح واعتماد أنظمة جديدة، إلى جانب إجراءات الإنفاذ ضد بعض المنشآت المالية المخالفة لتعليمات وأنظمة المصرف المركزي.

كما اطلع المجلس على التعديلات المقترحة بشأن إطار السياسة الاحترازية الكلية ووافق عليها، واعتمد عملية دمج هيئة التأمين في الهيكل التنظيمي للمصرف المركزي، إضافة إلى النظر في مقترح تطويري يخص الهيكل التنظيمي.

وشكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أعضاء المجلس على جهودهم الحثيثة والمتواصلة، مُوجّهاً سموه بضرورة تكثيف العمل من أجل تحقيق الأهداف المنشودة تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة.

حضر الاجتماع معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، المحافـظ، وأعضاء مجلـس الإدارة كل من: يونس حاجي الخوري، وخالد محمد سالم بالعمى، وخالـد أحمد الطايـر، ود. علي محمد المداوي الرميثي.

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