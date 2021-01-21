فريق إقليمي للتمويل المستدام من «إتش إس بي سي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن بنك «إتش إس بي سي» عن تشكيل فريق متخصص بالتحول والتمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والذي سيقوم بتقديم الدعم إلى العملاء من المؤسسات والشركات والأفراد ومساعدتهم على الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة.

وقال نويل كوين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي»: «إن أفضل فرصة لنا لتحقيق التحول الناجح على المستوى العالمي نحو عالم خال من الانبعاثات الكربونية تتمثل في مبدأ الشراكة بحيث يعمل كل من القطاعين الخاص والعام سوية لخلق الأرضية المثالية للنمو المستدام متحدين من أجل هدف مشترك».

وسيعمل الفريق المتخصص بالتحول والتمويل المستدام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بشكل وثيق مع الفريق العالمي لحلول الحوكمة البيئية والاجتماعية الذي قام بنك «إتش إس بي سي» بإطلاقه أخيراً للدمج ما بين خبرات البنك العالمية الواسعة إلى جانب خبراته في مجال تمويل مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وسيتولى كل من جاريث توماس، رئيس الخدمات المصرفية العالمية لدى بنك «إتش إس بي سي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. ودانييل هوليت، رئيس الخدمات المصرفية التجارية لدى بنك «إتش إس بي سي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، قيادة هذا الفريق. وسيتم دعمهما من قبل قادة الأعمال في قطاعات الخدمات المصرفية العالمية والخدمات المصرفية التجارية والأسواق وخدمات الأوراق المالية وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الأصول وتمويل التجارة العالمية والذمم المالية وإدارة السيولة العالمية والنقد. كما تم تعيين قادة الأعمال المحليين في كل من أسواق «إتش إس بي سي» التسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لقيادة الفريق.

ومن أجل دعم العملاء في انتقالهم إلى خفض الانبعاثات الكربونية لأعمالهم، يهدف البنك إلى توفير ما يصل إلى تريليون دولار من التمويل والاستثمار على المستوى العالمي بحلول 2030 وهو التزام غير مسبوق من شأنه أن يساعد في بناء مستقبل مزدهر ومرن للمجتمع والاقتصاد على حد سواء.

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