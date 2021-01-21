الإمارات مركز عالمي لبحوث الاستمطار

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد الدكتور عبدالله المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية أن قطاع الأرصاد الجوية يضطلع بدور مهم في أحد مجالات الاستدامة الرئيسية وهي الاستدامة المائية حيث تعد المياه من الموارد الرئيسية التي يجب تأمينها لسكان العالم في كل الأوقات كما تعد من أساسيات الأمن الغذائي.

وأوضح أن توظيف مخرجات البحوث العلمية وتطبيق التقنيات المبتكرة في الاستمطار يعتبر عنصراً مؤثراً في تأمين المياه من خلال زيادة كميات هطول الأمطار وتعزيز المخزون الجوفي ومن هنا كان للمركز الوطني للأرصاد دوراً ريادياً في تنفيذ عمليات الاستمطار محلياً ودعم البحوث العلمية من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار التابع له، وقد حققت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في الاستمطار وباتت مركزاً عالمياً لبحوث الاستمطار.

وقال إن «أبوظبي للاستدامة» منصة عالمية رسّخت الإمارات وأبوظبي مركزاً رئيسياً وفاعلاً لمناقشة قضايا الاستد

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