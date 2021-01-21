«ميرسر» تتوقع نمو اقتصاد الإمارات %5 بنهاية 2021

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

توقع ياسر أبو شعبان مدير «ميرسر للخدمات المالية» في الشرق الأوسط أن يبدأ الاقتصاد الكلي للإمارات في العودة إلى النمو تدريجياً في الربع الثاني من العام الحالي ليسجل 5% نهاية 2021. وأوضح أبو شعبان في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن اقتصاد الدولة يمر في هذه الآونة بـ«مرحلة انتقالية» وأنه سيتعين على العديد من الشركات في قطاعات عدة التفكير بضرورة البدء بعمليات إعادة هيكلة للأداء التشغيلي والمالي لتسريع عملية الانتقال من مرحلة التعافي إلى النمو.

وأشار إلى أن سلوك المستهلكين شهد تغييراً كبيراً في الفترة الأخيرة ما أثّر على صناعة الترفيه والسياحة بعد أزمة كورونا، لأن المستهلك خفف الخروج إلى المطاعم ومراكز التسوق وتوجه بشكل أكبر نحو التسوق عبر الإنترنت لتلبية احتياجاته، لافتاً إلى أن هذا التوجه سيستمر للعامين المقبلين على الأقل، وهو ما سيعزّز نمو الاقتصاد الرقمي بالدولة. ورجح أن تشهد السلع الترفيهية والتسلية والرفاهية انكماشاً على المدى المتوسط.

العقارات المكتبية

وأشار إلى تراجع الطلب على المساحات المكتبية في ظل التوجه للعمل من المنازل والمرن. وتوقع أن تقل مشاريع العقارات المكتبية إلى أن يتم استيعاب المعروض الحالي مع احتمال أن تقلل الشركات من المساحات الواقعية والتوجه نحو تطوير تلك المساحات لتلبية احتياجات أخرى كالسكن.

الأمن السيبراني

ولفت إلى أن الأمن السيبراني سيكون أحد القطاعات المستفيدة من الظروف الراهنة، متوقعاً نمو الاستثمار بالأمن السيبراني والتحول نحو السحابة. وقال: «مع تزايد عدد الأشخاص الذين يعملون عن بُعد، ستتطلب الشركات وجود بروتوكولات إلكترونية أكثر أماناً».

الطاقة المتجددة

وأشار أبو شعبان إلى أن تراجع حركة السفر والسيارات خلال كورونا خفّف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وأضاف: «نتوقع استمرار الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بشكل أكبر. وعلى الشركات توفير احتياجاتها من الطاقة المتجددة والاستثمار بشكل أكبر في الطاقة المتجددة».

سلاسل الإمداد

أشار ياسر أبو شعبان إلى وجود توجه نحو تنويع مصادر سلاسل الإمداد خصوصاً بعد جائحة كورونا التي أثرت على سلاسل الإمداد من هناك مع التوجه نحو البحث عن مصادر جديدة أقرب جغرافياً لضمان توريد بعض السلع والمنتجات الأساسية خلال أوقات الأزمات مع إمكانية الاستفادة من زيادة القدرة التصنيعية في المنطقة العربية.

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