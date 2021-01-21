498 % نمواً في أرباح «العالمية القابضة» السنوية إلى ٣ مليارات درهم

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أظهرت النتائج المالية السنوية لشركة «العالمية القابضة» نمو أرباحهاً الصافية بنسبة 498% إلى 3.019 مليارات درهم في العام الماضي، مقارنة بنحو 505 ملايين في 2019.

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية،: إنها حققت إيرادات من مبيعاتها بنحو 7.059 مليارات درهم خلال العام الماضي مقابل 1.259 مليار في 2019.

وبلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح 1.66 درهم لعام 2020، مقارنة بنحو 0.43 درهم لعام 2019. وأكدت إدارة الشركة، بحسب الإفصاح، التزامها التام بدعم وتطوير عملياتها لتحقيق نمو مستمر.

ووصل إجمالي موجودات الشركة لنحو 16.37 مليار درهم في نهاية العام الماضي مرتفعة من 3.97 مليارات بنهاية 2019.

وأغلق السهم مرتفعاً اليوم 0.47% عند 42.5 درهماً بعد تداول 1.46 مليون سهم بقيمة 62 مليون درهم من خلال 155 صفقة.

مخازن زي

من جهة أخرى، أعلنت الشركة العالمية القابضة، استحواذ شركتها التابعة، مخازن زي (شركة مساهمة خاصة)، المتخصصة في تجارة المنتجات الغذائية وغير الغذائية، على 60 % من شركة رويال هورايزن القابضة، وهي مورد رئيس للسلع الأساسية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في الإمارات. وتبلغ قيمة عملية الاستحواذ، 80 مليون درهم (21 مليون دولار)، مقسمة إلى 40 مليون درهم قابلة للدفع للمساهمين، و40 مليون درهم ضخ رأسمال لشركة رويال هورايزن.

وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لشركة مخازن زي: «يتيح لنا الاستحواذ على الحصة الأكبر من شركة «رويال هورايزن»، دخولاً فورياً إلى مجال بيع المواد الغذائية، ويُعزى ذلك إلى وجود متاجر لها في عجمان ورأس الخيمة والعين، وتستعد لافتتاح أربع متاجر بحلول 2025. وقال سهيل العفاري رئيس مجلس إدارة شركة رويال هورايزن القابضة: حققت شركتنا نجاحاً كبيراً في الإمارات منذ عام 2008، وسيدعم استحواذ مخازن زي، استراتيجيتنا التوسعية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز