«دبي آوتليت مول» ينظم فعالية «كرنفال الشتاء»

المصدر: (دبي - البيان)

انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل الإمارات «أجمل وجهة في الشتاء»، والترويج للأنشطة المحلية السياحية والثقافية والترفيهية والاجتماعية والرياضية وخلق فرص جديدة للشركات الصغيرة في مختلف أنحاء المنطقة، وفي إطار هذه الرؤية ينظم «دبي آوتليت مول» الوجهة الرائدة لأفضل الصفقات، فعالية «كرنفال الشتاء»، التي بدأت أمس وتستمر لغاية 31 يناير الجاري.

ويتم تنفيذ ذلك من خلال عدد من الحملات بدءاً من حملة «امش وتسوق 2021»، حيث يستخدم المتسوقون من خلالها أي تطبيق خاص بالرعاية الصحية على أجهزتهم الذكية وتسجيل ما لا يقل عن 2021 خطوة يمشونها داخل المول للفوز ببطاقات دخول مجانية مقدمة من نادي «جولدز جيم».حيث يحصل من خلاله المتسوقون الذين ينفقون مبلغ 100 درهم كحد أدنى أو أكثر في دبي آوتليت مول، على فرصة للفوز بجوائز مثيرة. ومن أجل توفير منصة متميزة وفرص لروّاد الأعمال الناشئين، سيقوم «دبي آوتليت مول» بتنظيم فعالية «سوق الشتاء» خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 يناير الجاري.

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