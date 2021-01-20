«دو» تقر تملك الأجانب حتى 49% من أسهمها

المصدر: دبي – رامي سميح

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» موافقة مجلس إدارتها في اجتماعه اليوم الأربعاء، على السماح بتملك غير مواطني دولة الإمارات سواء شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً حتى نسبة 49% من رأسمال الشركة.

وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق دبي اليوم، أنه تقرر أيضاً السماح لمواطني الإمارات سواء شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً بتملك حتى 100% من رأسمال الشركة، كما تقرر منع التملك في أسهم الشركة من قبل أي شركة اتصالات محلية أو دولية.

وذكرت الشركة، بحسب الإفصاح، انه مع مراعاة المساهمين المالكية لنسبة تفوق 5% من رأسمال الشركة في تاريخ إصدار هذا القرار يمنع التملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص طبيعي أو اعتباري بنسبة تزيد على 5% من رأسمال الشركة.

وأوضحت الشركة أن هذه القرارات شريطة موافقة السلطات المختصة وتلبية المتطلبات التنظيمية وفقا للمادة 7 من النظام الأساسي للشركة.

وعقب إعلان «دو» مناقشة مجلس إدارتها زيادة نسب تملك الأجانب، صعد السهم في جلسة أمس الثلاثاء بالحدود القصوى بنسبة 15% بالغاً أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2016، ولكنه تراجع اليوم الأربعاء بنسبة 1.49% بفعل جني الأرباح بعد المكاسب القياسية.

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