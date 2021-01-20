«اتصالات» تقر رفع نسب تملك الأجانب إلى 49%

المصدر: أبوظبي – البيان

وافق مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» في اجتماعه اليوم على رفع نسب تملك غير المواطنين لأسهم الشركة من 20% حالياً إلى 49%.

وقالت الشركة، في افصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية مساء اليوم، إن رفع النسبة المذكورة أعلاه يقتضي تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات، وكذلك تعديل النظام الأساسي للشركة وهو ما يتطلب موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

"وعقب إعلان «اتصالات» مناقشة مجلس إدارتها زيادة نسب تملك الأجانب، صعد سهم الشركة بالحدود القصوى 15% بجلسة أمس الثلاثاء بالغاً أعلى مستوياته منذ الإدراج، لكن السهم تراجع اليوم الاربعاء بنحو 3.17% أثر تعرضه لعمليات جني أرباح بعد المكاسب القياسية."

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