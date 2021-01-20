عروض وجوائز مذهلة في ميركاتو خلال مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

تستمر احتفالات ميركاتو في إطار فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 26، حيث يقدم المركز مجموعة متنوعة وشيقة من العروض والكرنفالات العالمية المذهلة حتى نهاية مهرجان دبي للتسوق في 30 يناير.

ويحفل مسرح ميركاتو بمجموعة من العروض الممتعة أهمها العرض الكوميدي ثيلمو بارول الإسباني من مدريد، حيث يؤدي مجموعة من المؤديين العالميين أفضل الخدع الكوميدية والأعمال المشوقة مثل الدراجات الأحادية والقصص المضحكة التي تبهر الحضور أما عرض الثنائي الكوميدي لاعبا التنس فهو واحد من العروض المضحكة التي تنشر البهجة والضحك للعائلة والأطفال معاً، بالإضافة إلى ورش عمل للأطفال ماري بوبينز المستوحاة من ماري بوبينز المليئة بالمرح.

وتجوب العروض الجوالة أروقة ميركاتو مثل عرض الكائنات الفضائية وعرض جولة حول العالم، إذ يقوم مجموعة من المسافرين بزيارة إلى الحاضر من حقبة أخرى ويمتعون الحضور بالكوميديا الرائعة والتمثيل المسرحي المتنقل خلال العرض.

ويكافئ ميركاتو وتاون سنتر جميرا المتسوقين بجوائز أسبوعية مميزة خلال مهرجان دبي للتسوق ويهنئ ميركاتو الفائزين بالجوائز الأسبوعية وهم محمود المضرب وصوفيا الكتبي ومورجان مارشال فقد فاز كل منهم بدراجة إلكترونية وتعتبر أخف دراجة في العالم.

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