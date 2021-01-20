«سلال»: «أبوظبي للاستدامة» يحفّز التنمية عالمياً

المصدر: أبوظبي- وام

أكد المهندس جمال سالم الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة «سلال» للغذاء والتكنولوجيا أهمية أسبوع أبوظبي للاستدامة باعتباره واحداً من أكبر الفعاليات المعنية بتحفيز وتسريع عملية التنمية المستدامة في العالم.

وقال: أصبحنا اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تفعيل قنوات التواصل والحوار، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة واعتماد التقنيات المبتكرة، التي أثبتت فعاليتها عالمياً، لمواجهة مختلف التحديات المتعلقة بالمياه والطاقة وضمان فرص الحصول على الغذاء، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها عالمنا اليوم جراء انتشار «كوفيد 19».

وأضاف الظاهري: إن شركة «سلال» تحرص على دعم جهود الدولة لتأمين الإمداد الغذائي في قطاع المواد الغذائية، من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة لزيادة الإنتاج الزراعي المحلي بصورة مستدامة، بما يضمن حصول أفراد مجتمع دولة الإمارات على سلع غذائية آمنة ووفيرة، والحفاظ على الموارد والبيئة للأجيال القادمة.

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