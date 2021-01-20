مبادرة بيرل تطلق رؤية 2025 لممارسات الحوكمة المؤسسية بمنطقة الخليج

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مبادرة بيرل إطلاق استراتيجيتها المحدثة، بعنوان رؤية 2025، بمناسبة العام العاشر لتأسيسها، ما يمثل تعهداً متجدداً للمضي قدماً في إثبات الجدوى الاقتصادية لممارسات حوكمة الشركات الرشيدة في منطقة الخليج.

وتم اعتماد هذه الرؤية مؤخراً خلال اجتماعات مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين لمبادرة بيرل، التي حضرها 31 شخصية من الرؤساء التنفيذيين وكبار المديرين التنفيذيين للشركات الإقليمية والدولية، بما في ذلك أرامكو السعودية، السوق المالية السعودية (تداول)، شركة شل للنفط، إرنست ويونغ، برايس ووترهاوس كوبرز، أرامكس، مجموعة شلهوب، كي بي إم جي، بنك الشارقة، شركة الاتصالات السعودية، فريش فيلدز بروكهاوس ديرينجر، دانا غاز، نفط الهلال، غلفتينر، الراجحي وشركاه، الهلال للمشاريع، وأصداء بي سي دبليو.

وتأسست مبادرة بيرل في 2010 كمنظمة غير ربحية مكرسة لتلبية الحاجة المتزايدة لممارسات الحوكمة الرشيدة للشركات، ولتعزيز ثقافة المساءلة والشفافية عبر القطاع الخاص في منطقة الخليج. وعلى مدى العقد الماضي، طورت مبادرة بيرل أكثر من 150 مصدراً عملياً مخصصاً لتعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية في الشركات الإقليمية. كما قدمت منصة مفتوحة للمهنيين لتبادل واستعراض التحديات والنجاحات، حيث اجتمع أكثر من 12 ألف شخص في أكثر من 250 حلقة نقاش وورش عمل وندوات افتراضية، عُقدت في جميع أنحاء المنطقة. ويشمل عمل المنظمة أيضاً الأوساط الأكاديمية، حيث تشارك 40 جامعة إقليمية وما يقارب 10 آلاف طالب جامعي في أنشطة تهدف إلى تعزيز الوعي حول ممارسات الحوكمة المؤسسية.

وتقديراً لإنجازاتها وتفانيها في تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية في منطقة الخليج، قامت الأمم المتحدة بمنح مبادرة بيرل صفة استشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ما يجعلها المنظمة غير الربحية الأولى في دولة الإمارات الحائزة هذا الاعتراف.

وبغرض تطوير الرؤية، عقدت مبادرة بيرل جلسات تشاورية مع أكثر من 100 شخصية من قادة الأعمال والمؤسسات الإقليمية بشأن الأولويات الاستراتيجية لمجتمع الأعمال، وذلك لضمان مواءمة برامج المبادرة المتنوعة مع متطلبات النظام البيئي للحوكمة المؤسسية، وتوليد القيمة لجميع أصحاب المصلحة المشاركة، وعرض أثر قابل للقياس مع مرور الوقت.

وبمناسبة إطلاق الاستراتيجية المُحدّثة، قال جمال فخرو، رئيس مجلس محافظي مبادرة بيرل: تمثل رؤية 2025 الخطوات المقبلة في رحلتنا لمواصلة وضع معايير التميز لبيئة الأعمال الإقليمية. فعلى مدى السنوات الماضية، وبدعم من الشركاء، حققت مبادرة بيرل تقدماً كبيراً في تحسين المساءلة والشفافية للشركات عبر القطاع الخاص في منطقة الخليج. ومستقبل مبادرة بيرل مشرق، ونتطلع بحماس لرؤية ما يمكننا تحقيقه عندما نجتمع معاً في إطار هدف واحد يتمثل في تحويل بيئة الأعمال في جميع أنحاء منطقة الخليج.

وقال بدر جعفر، مؤسس مبادرة بيرل: منذ إنشائها، تؤمن مبادرة بيرل إيماناً راسخاً بأن الشركات التي تتبنى معايير الحوكمة النموذجية هي أكثر تنافسية واستدامة، وأكثر قدرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي. ويعتمد المستقبل الاقتصادي لمنطقتنا على مرونة واستدامة مجتمع الأعمال، ولذلك يعد توسيع نطاق الأثر الشامل للقطاع الخاص من خلال الحوكمة أحد الأهداف الأساسية لمبادرة بيرل.

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