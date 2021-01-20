عمدة لندن: الإمارات تشارك المملكة المتحدة طموحتها لمواجهة التحديات المناخية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال ألدرمان ويليام راسل، عمدة مدينة لندن، أن دولة الإمارات تشارك المملكة المتحدة طموحاتها لإيجاد مستقبل يواجه التحديات المناخية.

وأضاف راسل في كلمته خلال ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام اليوم: "كان من دواعي سرورنا أن نسمع عن مساهمة الإمارات الشهر الماضي على المستوى الوطني إلى الأمم المتحدة، والتي تم الإعلان فيها عن خططكم لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة لعام 2050 الخاصة بدولة الإمارات.

وتابع: أدرك أن الوباء قد أحدث تغييرًا في مجتمعاتنا، لذلك علينا أن نحرص على الاستدامة والمشاريع الخضراء عند الاستجابة لهذه التغييرات.

وأوضح راسل أن التركيز على معايير حوكمة البيئة والمجتمع والمؤسسات تجدد نتيجة لانتشار فيروس كورونا، حيث أثبتت الاستثمارات المستدامة قدرتها على الصمود خلال هذه الفترة الاقتصادية غير المستقرة، وتم التحقق من صحة ومتانة معايير الحوكمة وفاعليتها، من خلال قدرتها على إدارة المخاطر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز